Luis Díaz anotó dos goles y fue figura en la goleada del Liverpool, 9-0, sobre el Bournemouth, en la cuarta fecha de la Liga Premier.

Díaz fue gran figura, los dos tantos le dan confianza al guajiro, al igual que al Liverpool, que se destapó, luego de dos empates y una derrota.



(Luis Díaz: vea los dos golazos que anotó contra el Bournemouth)

(Piqué: el llamativo 'éxito' que consiguió su nueva novia y 'nunca' logró Shakira)

Tres y contando



Sin duda que el delantero ha tomado la forma. Luego de agunas críticas, él y su equipo levantan la cabeza y esta humillación a su rival de turno debe servir para bien.



Luis Díaz anotó de cabeza al minuto 3 de la primera parte, abrió la senda del gol, del gran triunfo del elenco dirigido po Jurgen Klopp, a quien le volvió el alma al cuerpo.



El guajiro la lleva tres tantos en la tabla de goleadores y se afianza como uno de los pilares del club, que consiguió la primera victoria de la temporada 2022-2023.



Un doblete del colombiano Luis Díaz y los goles de Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho y un gol contra su portería de Chris Mepham sirvieron a los Reds para lograr la primera victoria de la temporada en Premier e igualar el récord establecido por el Manchester United contra el Ipswich en 1995, ya igualado en 2019 por el Leicester contra el Southampton.



El técnico alemán dio por buena la goleada y movió su banco. Quitó a la vez a Robertson, Jordan Henderson y Firmino. Aún así el festival anotador continuó.



Fabio Carvalho hizo el octavo a pase de Konstantiinos Tsimikas, uno de los que tuvo minutos en el tramo final.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE



No tuvo piedad el conjunto de Klopp que hizo el noveno por medio de Luis Díaz en el 85. Aunque lo intentó no llegó el décimo, que hubiera supuesto un registro histórico, sin precedentes, en la competición.



Tuvo ocasiones pero no llegó y el Liverpool se conformó con igualar el marcador más abultado existente. Eso sí, por primera vez en su historia, consiguió anotar nueve en un partido de la Premier.



(Vuelta a España: 'Supermán' López y Sergio Higuita, gran ascenso en la general)

(Vuelta a España 2022: así van las clasificaciones, luego de la etapa 8)



Deportes