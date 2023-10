Luis Díaz: gol mal anulado con Liverpool obliga a cambiar protocolo VAR en Inglaterra

El gol mal anulado al colombiano Luis Díaz en el partido entre el Liverpool y el Tottenham ha generado todo tipo de polémicas en Inglaterra debido al garrafal error arbitral del VAR. Por esta razón, la Premier League ha adoptado nuevas medidas para evitar este tipo de fallos.



El Colegio de Árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), encargado de vigilar y supervisar el trabajo de los jueces, tomó cartas en el asunto para no volver a repetir ese 'error humano' que le costó el gol a 'Lucho' Díaz e implementó algunos protocolos en la comunicación entre el VAR y los árbitros de campo.



A partir de ahora, en la Premier League, la persona encargada del VAR, junto a sus colaboradores, deberán revisar la jugada en cuestión antes de comunicarle al árbitro qué decisión tomaron.

La TV analiza el gol anulado a Luis Díaz. Foto: EFE

El diario The Athletic precisó detalles del nuevo protocolo: "El VAR ahora debe confirmar el resultado del proceso de verificación del VAR con el asistente del VAR antes de confirmar la decisión final a los árbitros en el campo. El nuevo protocolo, anunciado cuando se publicó el audio del VAR del partido Tottenham vs. Liverpool el martes, se implementó de inmediato, comenzando con los partidos del fin de semana en la Premier League".



Además, la PGMOL y la Premier League se comprometieron con todos los equipos a seguir publicando los audios del VAR y los árbitros para que puedan ser explicados en el programa 'Match Officials: Mic'd Up'.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. Foto: EFE

"Howard Webb se unirá al exdelantero inglés Michael Owen para explicar las decisiones arbitrales de partidos recientes utilizando audio inédito entre los árbitros en el campo y los equipos del VAR", explicó el medio citado.



Con este protocolo, el Colegio de Árbitros intenta evitar claros errores en los partidos de la Premier League y busca disminuir los fallos humanos.



Por último, la FA y la PGMOL vigilarán de cerca los viajes internacionales que hacen los árbitros que dirigen en Inglaterra. Cabe recordar que Darren England y Dan Cook, encargados del VAR en el juego entre Liverpool y Tottenham, habían regresado unas horas antes de un largo viaje desde Emiratos Árabes, donde dirigieron un partido de fútbol de la liga local.

