Luis Díaz jugó poco más de sesenta minutos en el debut del Liverpool en la Premier League 2022/2023 y, a juicio de la mayoría de medios británicos, no tuvo su mejor presentación.

El guajiro protagonizó un par de jugadas brillantes en el 2-2 de los 'Reds' vs. el Fulham, pero no tuvo la trascendencia de otros partidos.



De hecho, al finalizar el compromiso, Jürgen Klopp, su entrenador, fue directo: "puede jugar mejor".



Ahora, los comentarios sobre la actuación de Díaz llegan de exfutbolistas y comentaristas británicos. El que hizo Jamie O'Hara, antiguo jugador del Tottenham Hotspur, uno de los más agudos.

'Un error del Liverpool...'

"Luis es un gran jugador, un jugador fantástico, hoy tuvo una gran oportunidad. Para los jugadores ofensivos, en un día como este, no es fácil porque el rival defiende masivamente. No jugamos lo suficientemente bien...”, había dicho Klopp en la rueda de prensa posterior al partido.



Y agregó: "Cuando estuvimos ahí cerca, enseguida se vio lo bueno que es Lucho, en el uno a uno, un remate al palo, no sé exactamente, pero pasó cerca. Sí, es un jugador brillante, pero puede jugar mejor que hoy, como todos los sudamericanos”.



En esa misma línea pareció situarse O'Hara.



"Fue un mal resultado para el Liverpool, no puedes empatar con el Fulham en el primer partido de la temporada si tienes aspiraciones al título. Núñez tuvo que empezar para mí. Es muy decepcionante por parte de Jurgen Klopp esa decisión", dijo de entrada O'Hara en 'Talk Sports'.



"Núñez salió del banquillo y causó estragos. Si inicia el juego, el Liverpool probablemente gane ese juego cómodamente. El Fulham estuvo excelente: fueron tras el Liverpool. Liverpool no apareció, en mi opinión. Pensé que iban a ser impactantes en la primera mitad y realmente no se pusieron en marcha. Cuando entró Núñez cambiaron un poco", añadió.



Al final, O'Hara concluyó su intervención con un dardo al colombiano.



"Para mí, el Liverpool ha perdido a Sadio Mane y no creo que lo hayan reemplazado todavía. No creo que Luis Díaz obtenga los mismos números que obtuvo Mane y eso podría ser un error. Realmente creo que será un error del Liverpool", apuntó.

