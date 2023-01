El colombiano Luis Díaz lleva más de tres meses por fuera de las canchas, luego de la lesión que sufrió el pasado 9 de octubre, en el partido entre Arsenal y Liverpool, en la Premier League.

Ese día, tras un choque con Thomas Partey, el guajiro sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Inicialmente no requería cirugía y estaba planeado que Díaz volvería para el 'boxing day', el 26 de diciembre.



Sin embargo, el problema de Díaz se alargó. Cuando el equipo estaba haciendo un reacondicionamiento físico en Dubai, el colombiano recayó en la lesión y esta vez sí tuvieron que hacerle una operación.



Los planes con Díaz son que esté de regreso a las canchas en marzo. Incluso, Liverpool, que no anda bien en la Premier League, contrató al neerlandés Cody Gakpo.



El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, no quiso comparar a Gakpo con Díaz. "No creo que sea útil compararlo (a Gakpo) con el impacto de Luis Díaz, eso fue realmente especial", declaró el alemán.

Los progresos en la recuperación de Luis Díaz



Una de las imágenes más recientes que se conocían de Díaz era del 30 de diciembre, cuando se le vio en Anfield, con muletas, alentando a sus compañeros de equipo en el partido contra Leicester City.

🎥 🔴 Luis Diaz arriving at Anfield on crutches to watch Liverpool face Leicester City tonight pic.twitter.com/hCpeO2e24t — Football Daily (@footballdaily) December 30, 2022

Ahora, el propio jugador subió un video en sus redes sociales en los que muestra los avances de su recuperación.



El video, que dura 30 segundos, muestra a un Díaz ya sin muletas, haciendo fortalecimiento de su rodilla, y también en el gimnasio, trabajando con pesas y con una bicicleta estática. De fondo suena la canción Believer, de Imagine Dragons.

Díaz, antes de la lesión, alcanzó a jugar 12 partidos en esta temporada, en los cuales anotó cuatro goles, tres en la Premier League y uno en la Liga de Campeones.



