Luis Díaz recibe la peor de las noticias en Liverpool: Klopp está en alerta

Todo era alegría en los pasillos del Liverpool, el club inglés cerró una primera temporada increíble: es primero de la Premier League y sigue en carrera por los títulos de la Copa de la Liga y la FA Cup.



Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció este jueves por cuenta de la salud de una de sus estrellas, el atacante Mohamed Salah, que presentó molestias físicas y preocupa a media Liverpool.

Mohamed Salah Foto: EFE

Salah jugaba de titular con su selección de Egipto en partido de la Copa Africana de Naciones contra Ghana. Antes de terminar el primer tiempo, el atacante tuvo que abandonar la cancha por un problema físico que tiene en alerta al cuadro inglés.



Salah se tendió en el pasto unos instantes y luego de recibir asistencia fue sustituido. Según las primeras versiones de prensa, se trataría de un problema en el tendón de la corva que preocupa en Liverpool.



Su posible baja despierta angustia en el Liverpool de cara a lo que viene en la temporada.

Mohamed Salah, touché, va sortir avant la mi-temps.#EGYGHA pic.twitter.com/SB6XTVjpwe — Papa Mahmoud Gueye (@billmahmuud) January 18, 2024

Preocupación de Klopp por la salud de Salah

Todos sabemos que rara vez Mo (Salah) sale o necesita salir, por lo que definitivamente hay algo FACEBOOK

El técnico alemán Jürgen Klopp habló este viernes sobre la lesión que sufre el delantero egipcio y reveló la conversación que tuvo con su jugador.



“No sabemos nada. Anoche hablé con él y, como ocurre con estas lesiones, hay que seguir evaluándolo. Eso es lo que están haciendo ahora y entonces sabremos más. Por supuesto, en ese momento fue un shock: ‘Dios mío, ¿qué pasa?’. Lo sintió (el pinchazo), y todos sabemos que rara vez Mo (Salah) sale o necesita salir, por lo que definitivamente hay algo. Vamos a ver, pero ahora mismo no tengo más información”, explicó el DT teutón.



Y agregó: “Ya veremos, eso depende del diagnóstico. Habrá una ecografía y harán una resonancia magnética. Entonces sabremos lo que es y veremos qué planes tiene Egipto, pero es demasiado pronto, lo siento”.

Jurgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE

Por su parte, el entrenador de Egipto, Rui Victoria, lanzó unas declaraciones algo alentadoras: “Espero que no sea un gran problema. No sé (el estado de la lesión de Salah) porque es demasiado pronto para ver algo. Creo que no es grave, pero vamos a ver si Salah se recupera".



De tratarse de un problema muscular, el 'Faraón' deberá guardar varias semanas de reposo para volver a estar al 100 %. Si se confirma que se trata de un problema en el tendón de la corva, se arriesga a más de seis semanas de baja.

