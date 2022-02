Luis Díaz apenas necesitó poco más de una semana para jugar su primer partido como titular en el Liverpool. Si bien no anotó en su debut en la Liga Premier, su actuación en el encuentro contra el Leicester dejó buenas impresiones.

Uno de los que más destacó la actuación del colombiano en el equipo que dirige Jürgen Klopp fue una antigua estrella del Liverpool, el exatacante Michael Owen.



La opinión de Michael Owen sobre el debut de Díaz

El delantero, mundialista en Francia-98, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, quien también pasó por el Real Madrid, sorprendió con una frase sobre la actuación de Díaz: “Estábamos babeando con él”, dijo Owen en el canal BT Sport, citado por el diario The Mirror.



"No me malinterpretes, no ha hecho nada en particular que te haga pensar, 'vaya, ha creado una oportunidad increíble', pero me encanta su agudeza”, dijo Owen.



"Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa correr hacia los jugadores y vencerlos”, agregó.



Owen destacó la rápida adaptación de Díaz al equipo. "Creo que parece un jugador del Liverpool, realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante. Un jugador brillante. Ya en la breve aparición fugaz hasta ahora, parece que le queda bien esa camiseta roja".



La adaptación de Díaz la destaca la prensa

El análisis de The Mirror comparó lo sucedido con Díaz con la llegada de otros referentes del plantel actual de Klopp, como Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain y Fabinho, a quienes les costó más integrarse al juego del equipo e incluso llegaron a estar al margen durante varias semanas.



Díaz ya había jugado su primer partido con el Liverpool en la Copa FA el pasado 6 de octubre, cuando entró en la segunda etapa en el juego que su equipo le ganó a Cardiff City por 3-1. En ese juego, el guajiro aportó una asistencia.



