Luis Díaz: el mensaje de Navidad que da tranquilidad sobre su estado de salud

Luis Díaz volvió a salir lesionado de un partido contra el Arsenal. El 9 de octubre de 2022 sufrió un problema en una rodilla que en principio no parecía tan complicado, pero luego tuvo una recaída y al final, fueron seis los meses que estuvo afuera de las canchas.

Los fantasmas de una nueva lesión aparecieron este sábado, cuando, nuevamente, debió salir antes de tiempo: fue retirado del campo en el minuto 68, en el juego en el que Liverpool empató 1-1 contra los ‘Gunners’.

La salida del guajiro generó mucha preocupación, pues se le vio llorando en el banquillo. Sin embargo, el técnico Jürgen Klopp trató de calmar la situación y dijo que no parecía que fuera tan difícil el tema.



"Solo es un poco de dolor. No me preocupa, pero nunca se sabe", dijo en la rueda de prensa posterior al clásico de la Premier League, que dejó al Arsenal como líder del campeonato.

Luis Díaz

El mensaje de Navidad de Luis Díaz junto a su esposa

Según las últimas fotografías del colombiano, el técnico puede tener razón. El guajiro se vio sonriente, aliviado, al parecer sin mayores molestias en la celebración de la Navidad junto a su familia.



Su mujer, Geraldine Ponce, compartió una serie de imágenes del festejo familiar en las cuales se ve inclinándose sin mayor dificultad, lo que hace pensar que no sería tan complicado. Así fue la celebración:

"Mi tesoro soñado, mi familia. Este es mi refugio y mi lugar seguro, gracias amor mío @luisdiaz19_ por formar conmigo el hogar más lindo de este mundo, por regalarme unas princesas mágicas que día a día nos enseñan a ser mejores. Gracias Dios mío por regalarme la bendición de dar y recibir amor de mis personas favoritas en el mundo.

Mi mejor regalo en esta Navidad, mi familia", escribió la esposa de Díaz.



En todo caso hay que esperar a un comunicado oficial del club, específicamente respecto del tan tradicional 'Boxing Day', este martes 26 de diciembre, cuando Liverpool visite a Burnley. Entonces habrá más certezas. Por ahora hay espacio para la ilusión y la tranquilidad.



Díaz ha jugado este semestre 17 partidos con el Liverpool en la Premier League, 13 de ellos como titular. Ha convertido tres goles.



