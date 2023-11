Los memes explotaron con la celebración del papá de Luis Díaz 

Luis Manuel Díaz, padre del delantero Luis Díaz, recién liberado de un secuestro, celebró este jueves con lágrimas y a rabiar los dos goles que anotó su hijo para la remontada 2-1 de Colombia ante Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El hombre, que fue liberado el jueves de la semana pasada tras permanecer 12 días secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), no pudo contener las lágrimas y celebró con emoción desbordada las anotaciones de su hijo Luis

Díaz, delantero del Liverpool.



La imagen del papá de Lucho, desvanecido de emoción en la tribuna, no escapó a la mirada de las redes sociales, donde no faltó el humor con los memes.

Los memes

