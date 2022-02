Pasan las horas y Luis Díaz sigue siendo la sensación en Inglaterra. La expectativa por las buenas impresiones que han dejado sus primeros juegos es inmensa. El gol que marcó el fin del semana contra el Norwich, por la Premier League, representó la cereza del pastel que se ha cocinado con su debut en tres competiciones distintas con la camiseta del Liverpool.



Precisamente, en la antesala del próximo juego del Liverpool, el entrenador Jürgen Klopp fue cuestionado por la primera anotación de Díaz con el equipo. Y, como ha sido la constante hasta ahora, su respaldo se hizo patente.

'Así es como el fútbol debe ser'

En el previo del duelo de este miércoles entre el Liverpool y el Leeds United, por la Premier League, el timonel 'red' aprovechó para hacer el balance de lo que va del año, los retos que se vienen para el club y dejar un par de comentarios sobre el primer gol de Díaz en Inglaterra.



"Me siento muy satisfecho. Estos momentos son realmente raros: tienes que trabajar muy duro para obtener alguna ventaja, pero si la tienes, podemos hacer cosas realmente buenas. Fueron 34 pases, me encantaron todos", comentó Klopp sobre la jugada que derivó en la anotación de 'Lucho'.



"El último pase de Hendo (Henderson) fue muy bueno . Tuvimos un gran espacio en el centro porque no había una última línea que usó Luis y eso se debió a nuestro movimiento. Así es como puede verse y debe ser el fútbol", cerró el DT.



Liverpool vs. Leeds será este miércoles a las 2:45 p.m. La señal de televisión en Colombia irá por la pantalla de Star+.



