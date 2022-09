Liverpool hizo el lanzamiento de su nueva camiseta, la tercera equipación para la temporada 2022-2023.

En el video promocional, aparecen todas las figuras del cuadro inglés, entre ellos el colombiano Luis Díaz.



Junto a él aparecen Darwin Núñez, el último gran fichaje; Mohamed Salah, Firmino, entre otros.



El Liverpool FC presentó el tercer y último uniforme para la temporada 2022-23 con una celebración de las famosas banderas y pancartas que han viajado con los fanáticos por toda Europa durante décadas.



El video de lanzamiento fue filmado en el Olympia de Liverpool, un lugar icónico después de los partidos europeos, y la banda sonora es proporcionada por la banda local de Liverpool y los fanáticos de los Reds The Cheap Thrills. Algunas de las letras de las canciones también aparecen en la nueva bandera LFC hecha a medida.

La nueva camiseta de Lucho

We’ll follow for a lifetime and a day... 🎶



El reverso de la camiseta presenta el emblema 97 encerrado por las llamas eternas que se sientan orgullosamente en la nuca en memoria de los niños, mujeres y hombres que perdieron la vida en Hillsborough.



Cuando se use en competencias europeas, la camiseta incluirá el logo 'Side by Side' en el reverso, marcando la asociación entre LFC Foundation y Right to Play. Trabajando 'Side by Side', utilizan el poder del deporte y el juego para ayudar a los niños vulnerables en Bangkok y Senegal, para que puedan aprender, liderar y tener éxito.



La equipación Nike está fabricada de forma sostenible, con camisetas de la cancha y réplicas fabricadas con tejido de poliéster 100 % reciclado, que se fabrica a partir de botellas de plástico recicladas.

Detalles de la camiseta

Las botellas de plástico se recolectan, limpian y funden para producir un hilo de alta calidad para la fabricación, como parte de la iniciativa Move to Zero más amplia de Nike, con la indumentaria de fútbol liderando el camino en sostenibilidad y en línea con la iniciativa The Red Way de LFC.



Para esta temporada, se introdujo un nuevo estilo de nombre y número de LFC para la parte posterior de la camiseta, que se inspira en la ciudad, con una versión contemporánea de los letreros de las calles históricas de Liverpool. El producto está impreso con tintas a base de agua como una opción más sostenible y se usará para competiciones de copa y amistosos. Las letras del tercer kit son blancas con un contorno rojo sirena.



