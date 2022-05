El Liverpool FC, finalista de la Liga de Campeones, presentó su nueva equipación local de la marca Nike para la temporada 2022-23, que está disponible para reservar a partir de este mismo jueves.

La nueva camiseta

La camiseta está Inspirada en la actitud de "solidaridad de Scouse, el diseño audaz y sensato refleja la mentalidad de su gente, una mentalidad que hace que Liverpool sea único", dice el club.



Con los precios de las camisetas congelados desde la temporada pasada, la camiseta de local completamente roja presenta detalles intrincados de YNWA en el puño de la manga, lo que representa el vínculo resistente entre los fanáticos y el club.



En el reverso de la camiseta, el emblema 97 encerrado por Eternal Flames se sienta con orgullo en la nuca en memoria de los niños, mujeres y hombres que perdieron la vida en la tragedia de Hillsborough.



El cambio de 96 a 97 es en reconocimiento a Andrew Stanley Devine, la persona número 97 que murió ilegalmente como resultado del desastre de Hillsborough.

En el video de presentación de la equipación local, aparece el jefe de los Reds, Jürgen Klopp, junto al capitán masculino Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Luis Diaz, Alex Oxlade-Chamberlain e Ibrahima Konate.



De hecho, en la cuenta de Twitter del Liverpool se promocina la camiseta con la imagen del colombiano Díaz, sensación del club por sus grandes actuaciones.

Díaz, imagen de la camiseta

La equipación Nike está fabricada de forma sostenible, con camisetas de la cancha y réplicas fabricadas con tejido de poliéster 100 % reciclado, que se fabrica a partir de botellas de plástico recicladas.



Las botellas de plástico se recolectan, limpian y funden para producir un hilo de alta calidad para la fabricación, como parte de la iniciativa Move to Zero más amplia de Nike, con la indumentaria de fútbol liderando el camino en sostenibilidad y en línea con la iniciativa The Red Way de LFC.



