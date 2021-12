"Tenemos un equipo de hombres que sabrán llevar adelante una situación" como la de este martes en la Liga de Campeones contra el Oporto; un duelo decisivo, al borde del abismo, con la victoria en Do Dragao como factor indispensable, sin tres de sus cuatro centrales y en la que Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, invitó a creer que es posible porque conoce "el carácter" y confía "absolutamente" en sus futbolistas para superar tal desafío en la última jornada.



"Las palabras no sirven para nada, sirven sólo los hechos y confío absolutamente en mi equipo", recalcó el técnico en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, donde confirmó la baja de José María Giménez, por una contractura, para sumarlas a Felipe Monteiro y Stefan Savic en el centro de la defensa.



Sólo está apto en esa posición Mario Hermoso, al que añadirá a Geoffrey Kondogbia para rearmar la zaga de cuatro en Oporto.

Ganar o ganar

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez (2-d) celebra con sus compañeros. Foto: EFE/Ballesteros

El Atlético es último en la clasificación de su grupo. Necesita ganar siempre, en cualquier escenario, para avanzar a octavos. Si el Milan vence al Liverpool, entonces el reto exigirá un marcador un gol más amplio que el que logre el conjunto italiano frente al bloque inglés. ¿Por qué creer en la clasificación? "Porque entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos", contestó Simeone.



Ellos son los jugadores del equipo rojiblanco, que destapó su crisis con la derrota por 1-2 con el Mallorca, aunque los síntomas ya estaban surgiendo desde hace tiempo. En su defensa, en su ataque y en su medio campo.



"Siempre considero que, cuando el equipo tiene alguna situación a mejorar, pasa por el equipo en completo. No identifico sólo una parcela defensiva, de medios y delanteros. Considero siempre el trabajo colectivo y, cuanto mayor sea, de ellos diez más el portero que están en el campo, ayuda a mejorar, ya sea en la fase defensiva u ofensiva", expuso el técnico, que sostiene su pensamiento equilibrado.



"Jamás, desde que juego al fútbol y después pasé a ser entrenador, me exalté con los halagos ni me deprimí con las críticas, que es parte de lo que hacemos. Sé lo que quiero y, obviamente, lo vamos a ir a buscar", enfatizó el entrenador argentino, que, en el actual momento complicado, agravado con la derrota frente al Mallorca, ha intentado "más que nada hablar" con sus jugadores para corregir los errores entre aquel duelo y el que viene ahora, tan definitivo para el futuro del Atlético en la Liga de Campeones.



"Intentamos encontrar los caminos que nos lleven a nosotros a sentirnos bien en el campo, que es lo más importante y lo único que me importa, que nos sintamos bien en el campo, que podamos controlar el juego del partido y, a partir de ahí, las cosas aparecerán naturalmente", avanzó el técnico.



Rivales de peso

"El ganar siempre es saludable. Hace bien. Y tenemos un partido muy importante con un rival que compite muy bien, que está primero de la Liga portuguesa. El Milan, si no me equivoco, también está primero en la liga italiana. Estamos enfrentando un grupo en el que todos están muy fuertes, muy bien y tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", valoró.



Enfrente, el Oporto: "Un equipo extraordinario que lo viene haciendo muy bien en temporadas anteriores. De la mano de Conceiçao tiene un trabajo y una estructura muy fuerte defensivamente, es muy equilibrado en la mitad de cancha, con mucha gente para recuperar la pelota, generando a partir del contragolpe o de la presión un juego intenso, con una muy buena velocidad de juego... Es un equipo muy bueno, que genera mucho juego y que parte en el inicio de esta última jornada como el más favorito de todos, porque es el que más puntos lleva adelante del Milan y nosotros".



