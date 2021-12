Luis Díaz sigue en los planes de Liverpool. No importa lo que digan desde Francia, no pasa por Jonathan David. De hecho podrían llegar los dos, según los rumores de la prensa británica.



"El Liverpool ha 'mostrado más ganas' de fichar al extremo del FC Porto Luis Díaz, según se informa... El extremo colombiano ha impresionado a los gigantes portugueses esta temporada y ha estado vinculado con equipos de toda Europa, incluidos los rivales de la Premier League, Manchester United y Chelsea", publicó en los últimos días el diario Dailystar, una opinión que contradice a LÉquipe, que afirma que el equipo de Klopp iría solo por el canadiense en este mercado de invierno.



Lo cierto es que Díaz es un objetivo para este o para el próximo mercado de verano (cuando se dan las transacciones más costosos), que lo siguen con atención y que seguro se llenan de argumentos cada vez que lo ven celebrar sus auténticos golazos con Porto.



El tema son los 50 millones de euros que se habrían fijado como precio base para iniciar una conversación.

La vacuna, determinante

Jürgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE

Y el otro asunto es sanitario: la vacunación contra covid-19 es cada vez menos una elección en los clubes de la Premier League, que se han manifestado públicamente sobre la complicación que sería fichar a jugadores que no cumplan ese requisito, sin importar la fuerza de sus argumentos.



Klopp, por ejemplo, ya dijo con claridad: "si un jugador no está vacunado por completo es una amenaza constante para todos nosotros. Él no quiere ser una amenaza, por supuesto, no es que piense: 'Dios mío, no me importan los demás', pero lo es y tenemos que encontrar diferentes escenarios. Tiene que cambiarse en un vestuario diferente, tiene que comer en un comedor diferente, tiene que sentarse en un autobús diferente, tiene que conducir en un coche diferente", explicó.



Y no es por capricho: "desde el punto de vista de la organización, se vuelve realmente complicado. Si realmente quieres seguir los protocolos, es increíblemente difícil hacerlo. Si uno se contagia de Covid y está en los últimos cuatro días a su alrededor, estará aislado. Si tenemos que viajar a un país para jugar y volvemos, tiene que autoaislarse; todo este tipo de cosas por supuesto que serán influyentes", añadió.



Así que si Díaz quiere llegar a Liverpool o a cualquier club de la Premier, la indicación es clara: a tomar cursos de inglés cuando antes y a tomarse muy en serio el tema de la vacunación.



REDACCIÓN FUTBOLRED