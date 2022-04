En la Premier League, el desenlace de temporada está para alquilar balcón. El Manchester City, que durante la mayor parte del torneo se mantuvo en el liderato con relativa calma, podría ser asaltado por el imparable Liverpool de Jürgen Klopp, que está a tan solo un punto de diferencia. 'Citizens' tienen 77; 'Reds', 76.

En la que es considerada como la mejor liga del mundo, tan solo quedan cinco fechas, distribuidas en prácticamente un mes. El condimento adicional es que ambos clubes siguen con vida en semifinales de la Champions League. Además, Liverpool tiene la final de la FA Cup en su agenda. La lucha será cabeza a cabeza.



Final de 'foto finish'

City y Liverpool. Foto: EFE

En principio, por el nivel de los rivales, y la obviedad del punto menos que tiene, el Liverpool la tendría más difícil para salir campeón. Sin embargo, el City ha demostrado que también puede fallar. Este es el calendario de ambos clubes en las jornadas que restan de la Premier League.



Liverpool

Domingo 24 de abril:10:30 a.m., Liverpool vs. Everton.



Sábado 30 de abril: 6:30 a.m., Newcastle vs. Liverpool.



Sábado 7 de mayo: 1:45 p.m., Liverpool vs. Tottenham.



Martes 10 de mayo: 2 p.m., Aston Villa vs. Liverpool. Domingo 22 de mayo: 10 a.m., Liverpool vs. Wolverhampton.

Manchester City

Sábado 23 de abril: 9 a.m., Manchester City vs. Watford.



Sábado 30 de abril: 11:30 a.m., Leeds United vs. Manchester City.



Domingo 8 de mayo: 10:30 a.m., Manchester City vs. Newcastle.



Domingo 15 de mayo: 10:30 a.m., West Ham vs. Manchester City. Domingo 22 de mayo: 10 a.m. Manchester City vs. Aston Villa.

