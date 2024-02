Liverpool, Díaz y el reencuentro con el fútbol... (Meluk le cuenta)

No se metió un perro al campo. Tampoco apareció la policía para detener –perdón, ‘conducir’– a un futbolista por un caso de suplantación de identidad. Nadie salió a gritar “nos atracaron” ni a decir que el árbitro y los del VAR estaban comprados por las acciones de gol anuladas. Ningún jugador arrastró al campo a un compañero que se quejaba del dolor para quemar tiempo...



(Le puede interesar: Luis Díaz, emocionado, le dedica el título con Liverpool a sus padres)

Este domingo, la final de la Copa de la Liga inglesa, con la victoria del Liverpool sobre el Chelsea, con el partido de empuje, gambeta y personalidad de Luis Díaz nos reencontró con el fútbol.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, campeón de la Copa de la Liga. Foto: EFE y AFP

Simplemente eso: vimos fútbol, juego intenso, opciones de gol a un lado y al otro, tiros en los palos y atajadas fenomenales en los dos arcos, desperdicios increíbles en ambas áreas...



Fútbol: vimos un buen partido de fútbol. No el más maravilloso ni el más fantástico. Pero Liverpool y Chelsea jugaron fútbol. Disculpen, pero insisto en eso: ¡jugaron fútbol!, con sus imperfecciones, con sus aciertos y errores, con sus estilos distintos, con las numerosas e importantísimas bajas del Liverpool, con la urgencia de triunfo del Chelsea.



Fue una final larga con tiempo extra, pero fue un partido que se pasó rápido, como un vaso de agua fría por la garganta sedienta y seca de fútbol.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz celebra con Liverpool. Foto: EFE y AFP

(Lea además: Video | Con la bandera de Colombia: así fue el festejo de Luis Díaz tras ser campeón)



Y para nosotros, lo hecho por el paisano Luis Díaz fue muy bueno, a pesar de no anotar el gol ni hacer la asistencia del 1-0. Mostró otra vez que es un pedazo de jugador y que sigue siendo el emblema de la Selección Colombia, que en un mes jugará amistosos contra España y Rumania. Es el futbolista más importante que tenemos en el primer nivel.



Como no pudieron jugar ni Mo Salah, ni Darwin Núñez, ni Diogo Jota, entre otros titulares, pues Lucho fue el referente de ataque de un Liverpool remendado y que terminó jugando con una formación única con varios suplentes de suplentes: Kelleher, el portero, fue la gran figura del partido; Gómez, Quansah, Van Dijk (el capitanazo autor del gol in extremis de cabeza a la salida de un córner) y Tsimikas; Clark, Endo y McConnel; Elliot, Danns y Díaz. ‘Los niños ganaron la copa’, titulo con acierto una de sus notas el diario Liverpool Echo.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto: EFE

Fue cuando Lucho luchó. Bien tirado a la izquierda gambeteó, tuvo corridas, se asoció con altísimo porcentaje de aciertos (89 por ciento de precisión de pase, 47 de 53) y metió cuatro pelotas que bien pudieron traducirse en gol. Y cuando tuvo que retroceder, retrocedió, metió pierna...



El portal estadístico Sofascore (aliado de este diario) le dio la tercera mejor calificación en el equipo campeón de la Copa (8,1), detrás del portero salvador (9,2) y del anotador del gol del título (8,7). Sin embargo, Liverpool Echo no fue tan elogioso con el guajiro de 27 años: “Peligroso desde el principio. Martilló un buen remate que atajó a Petrovic. Continuamente se hacen preguntas en la banda izquierda, pero las respuestas y la decisión final no siempre es acertada, aunque salió adelante. 7 puntos”.



Fue un buen partido de Díaz, fue un buen partido de fútbol. Un oasis para quienes estamos en un desierto de perros en la cancha, quejas por el VAR y los árbitros, sospechas de amaños, poco juego y mucha lentitud y tiempo perdido. Liverpool y Díaz (y también el Chelsea, pa’ qué) nos reencontraron sencillamente con un buen partido de fútbol...





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta​

Más noticias de deportes

-Multitudinario festejo de hinchas de Santa Fe en Bogotá por cumpleaños del equipo



-River y Boca se fueron de empate en el superclásico argentino: goles



-Egan Bernal logra increíble podio en la O Gran Camiño, Vingegaard es campeón