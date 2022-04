​Luis Díaz no para de deslumbrar en el Liverpool y este miércoles, a las 2 p.m., tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento, esta vez, en la primera semifinal de Champions League, contra un Villareal que viene fortalecido por vencer al Bayern Múnich y que no va a ceder ni un centímetro.

El guajiro no solamente se adaptó rápido al equipo que dirige al alemán Jürgen Klopp, sino que además ha encontrado allí un complemento a su talento. En otras palabras, Díaz le saca jugo al Liverpool y el equipo también saca lo mejor que él. Una relación en la que ya la prensa inglesa empieza a encontrar grandes beneficios.



“Las clases de negocios deberían estudiar el fichaje de Liverpool por Luis Díaz por 37 millones de libras esterlinas. Oferta”, trinó el viernes la cuenta británica de ESPN.



(Lea también: Selección Colombia: ¿cuál debe ser el perfil del nuevo técnico?)

Así ve Luis Díaz su propia evolución

Facebook Twitter Linkedin

Un abrazo más entre el entrenador y el futbolista. Foto: EFE

El propio Díaz explicó, en charlas con los medios oficiales del club, cómo va su adaptación. “Al principio, creo que se trataba más de que él me dijera lo que he estado haciendo hasta ahora. Estaba tratando de transmitirme que de lo único que se trataba era de que siguiera haciendo lo que estaba acostumbrado. Quería que yo supiera que me había estado desempeñando muy bien hasta ahora y que debería intentar seguir haciendo más de lo mismo: jugar mi fútbol con alegría y felicidad, obviamente incorporando los planes e instrucciones tácticas preferidas en mi juego”, dijo.



¿Qué tanto ha cambiado el Díaz que deslumbró en la Copa América de 2021, pero que luego no tuvo el mismo brillo en la eliminatoria, hasta el que hoy despierta elogios en el Liverpool?



Klopp ha sabido explotar lo que ya había mostrado en la Selección Colombia y en el Porto: un jugador que va bien por la raya, que sabe asociarse con el lateral de su costado y que en algunas ocasiones enfila hacia el centro para sacarle provecho a la potencia de sus remates.



(Le puede interesar: Liverpool, un equipo de autor (Último tango)



Pero a eso, además de exigirle sacrificio en marca, algo que ya había trabajado en la Selección y en el Porto, Klopp le ha ido agregando otros elementos.



“(Lo más difícil) Tácticamente, la forma en que nos preparamos y el hecho de que también tengo que defender podría ser lo más difícil hasta ahora. Sin embargo, tengo ese aspecto en mi juego, ya que pasé un tiempo jugando en Porto y creo que logré recuperar y aprender mucho allí. Pero seguiré mejorando aquí también, seguro”, explicó Díaz.

Luis Díaz ya no es solo un hombre de raya

Díaz tiene más participación en el juego, al no estar tan limitado a la raya.

Aunque ha partido desde esa misma posición, se asocia mucho más con los mediocampistas, en especial Thiago Alcántara, quien más le da juego. Comparado con la Selección en la eliminatoria, en promedio, con fecha de corte al pasado sábado, tiene casi 12 intervenciones más con la pelota (ver gráfico).

Al salir de la banda y buscar más juego interior, Díaz tiene también más posibilidades de rematar a la portería.



Con casi los mismos minutos en la cancha, en promedio, que los que tuvo en la eliminatoria, su frecuencia goleadora con Liverpool, al menos en la Premier, es mucho mejor: 196 minutos, contra 386 vestido de amarillo. Claro, también hay que tener en cuenta la sequía de la Selección, que la dejó sin Mundial.



(En otras noticias: La Selección Sub-20 femenina, a un punto del Mundial, pero quiere ganar)



Klopp, cada vez que puede, lo elogia. “Luis Díaz es un jugador top y de primer nivel mundial. Para mí es una alegría trabajar todos los días con él, y estoy más que feliz de que hayamos decidido ficharlo en enero”, explicó. Y el colombiano ha ayudado para que Liverpool siga peleando por todo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc