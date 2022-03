Este fin de semana se juegan los cuartos de final de la FA Cup, en Inglaterra, con un solo colombiano en competencia: Luis Díaz, en Liverpool.

El momento de Luis Díaz

Luis Díaz, en el juego contra Arsenal. Foto: AFP

El guajiro sigue despertando elogios. Para hombres como Jamie Carragher, leyenda del club, 'Lucho' es el hombre que motiva a pensar en que cuatro títulos en la temporada son posibles: "Para Liverpool, el fichaje de Díaz no ha aportado solo en lo individual, sino con lo que ha hecho con sus opciones. Lo que tiene Klopp en el banquillo es mucho mejor que cuando ganó la Champions. Si alguien está teniendo un mal juego, sabes que otro entrará y mejorará al Liverpool. Esa es una gran diferencia que este equipo nunca ha tenido”, comentó el exdefensor central.



Uno de esos títulos se empezará a decidir este domingo, en los cuartos de final de la competencia más añeja del fútbol británico, la FA Cup, que tendrá al Liverpool contra el Nottingham Forest.

Hora y TV

Nottingham Forest vs Liverpool



Hora: 1:00 p.m.



TV: ESPN y Star+

