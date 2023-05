Liverpool sacó un empate 1-1 en el final del partido contra el Aston Villa, en el que el delantero colombiano Luis Díaz fue titular y no tuvo un buen desempeño.

Díaz entró poco en el juego, pues su rival maniató al local, que se vio en desventaja al minuto 27 por acción de Jacob Ramírez.



De ahí en adelante, Aston Villa le cerró todos los caminos a su oponente, que no jugó bien, que se vio confundido y en el que Mohamed Salah ni Díaz lograron desequilibrar.

Ni el 'Dibu'

Liverpool jugó tan mal, que el golero Emiliano Martínez tuvo un oprimer tiempo tranquilo, sin grandes exigencias, pues el plantemiento defensivo del Aston fue muy bueno.



Liverpool se vio confundido, sin ideas, sus jugadores claves, entre ellos Díaz, no tuvieron un buen comportamiento en el campo.



El guajiro no tuvo un buen juego, las acciones de gol no le llegaron y fue sustituido al minuto 71, cambio que fue efectivo para el DT, Klopp, que movió a su equipó y llegó con peligro al área rival.



El empate llegó a un minuto del final, al 89, por acción de Roberto Firmino, quien se adelantó a los defensas del Aston Villa.



Sin duda que el juego levantó, pero ya no qudana tiempo para el triunfo, que le venía bien en la pelea por los cupos de Liga de Campeones al Liverpool.

