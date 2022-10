Después de su victoria a mitad de semana ante el Rangers de Escocia, por la fase de grupos de la Liga de Campeones, Luis Díaz y el Liverpool enfrentan hoy (10:30 a. m., TV de ESPN) al Arsenal, en la fecha 10 de la Premier League, con el objetivo de volver a ganar en el torneo después de 39 días sin hacerlo.

Liverpool, a recomponer el paso

Roberto Firmino y Luis Díaz

En la antesala de su visita al equipo que hasta ayer era el líder de la liga, el entrenador alemán Jürgen Klopp fue claro al decir que todavía le falta mucho trabajo a su club para ser el que fue en la temporada anterior.



“Todavía estamos trabajando para encontrar la manera de volver a tener un buen momento. No obstante haber ganado contra Rangers, aún no se puede decir que hayamos pasado el bache, necesitamos más regularidad. No me interesan los plazos cortos. Necesitamos ser buenos hasta que seamos excepcionales”, expresó el DT.



Sobre el Arsenal, que tan solo ha perdido un partido en lo que va del torneo, Klopp manifestó: “Sus jugadores tienen mucha calidad. El Arsenal es un equipo joven e ilusionante que lo está haciendo muy bien en todo sentido. Los enfrentaremos con la idea de causarles la mayor cantidad de problemas posible”.



En el plan del Liverpool para retomar el rumbo, Díaz se presenta como un aliado. Aunque el DT no se refirió directamente a él en su rueda de prensa, el alemán hizo hincapié en que sus delanteros deben ser más “impredecibles”.



Todavía con las bajas del volante Naby Keita y el lateral Andrew Robertson, el Liverpool formaría con Alisson en el arco, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Tsimikas de defensores, Henderson, Fabinho y Thiago en la mitad, y Díaz, Salah y Núñez en el ataque.

