Luis Díaz es toda una sensación en Barrancas, su pueblo natal. El futbolista del Liverpool, que viene de tener la que quizá sea su mejor temporada hasta ahora, llegó a La Guajira en días pasados y no ha dejado de robarse el protagonismo por ser el 'ciudadano ilustre'.

En videos que circulan por redes sociales, se le ve a 'Lucho' saludar a sus viejos amigos, a sus primeros entrenadores y a todos sus seres queridos con una jovialidad que da cuenta de su calidad humana.



Sin embargo, de todos los registros que se han vuelto populares, el que quizá ha causado mayor impacto en sus seguidores es el del emotivo discurso en la boda de sus padres. Sobre todo porque Díaz fue el encargado de 'entregar' a su madre en la ceremonia.



'Son mi mundo'

Díaz, en medio de su discurso. Foto: Capturas de pantalla @Fonchobernal19

En la misa del matrimonio de Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, Díaz fue el encargado de dar unas sentidas palabras.

“Los amo demasiado, son mi mundo y sé que les va a seguir yendo súper bien, ya que son unas grandes personas, unos grandes seres humanos, unos grandes padres", dijo Díaz de entrada.



"Soy orgulloso de todo lo que han hecho", añadió 'Lucho'.



Al final, mirando de frente a su progenitor, declaró, con una sonrisa en su boca: "Te entrego a mi madre para que pues me la respetes, como siempre lo has hecho, para que me la cuides, como siempre lo has hecho".

Matrimonio de los padres de @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/kRCwIz5dnV — (FONCHO BERNAL)🐜 Dios ante todo (@Fonchobernal19) June 5, 2022

