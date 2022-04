Es el jugador sensación. Cada vez que ingresa, levanta a un público al que si algo no le falta son futbolistas excitantes. Liverpool tiene a Mané y a Salah como puntales del exitosísimo de Jurgen Klopp. Sin embargo, la llegada del colombiano Luis Díaz ha revolucionado a la ciudad de los Beatles. El mismo entrenador alemán lo ha prohijado y habla maravillas cada vez que puede. Este domingo, Díaz entró en un clásico súper caliente, ante Everton, y volvió a ofrecer su repertorio de desfachatez y calidad.

En un partido de la jornada 34 de la Premier League, el colombiano rompió el molde. Primero, con un control de pelota con el taco que terminó en desborde y remate que le tapó Pickford. Más tarde, con una tijera en el área que sirvió de involuntaria asistencia para el 2 a 0 anotado por el belga Origi. Y con ese resultado finalizó este partido de alta tensión que le otorga a los Reds la oportunidad de seguir a un punto del líder, Manchester City, en la lucha por conseguir la vigésima liga de su historia.



Y no solo fue para Liverpool la chance de no perder el tren del campeonato, sino de hundir aún más a su eterno rival en el derby de Merseyside. Everton atraviesa el peor momento de los últimos años y está en zona de descenso. Los Toffees están en el antepenúltimo lugar, con 29 puntos y un partido menos. Con un plantel de jerarquía, el conjunto dirigido por Frankie Lampard no parece encontrar la salida.



Jürgen Klopp no ha parado de derrochar elogios para Luis Díaz desde que el colombiano llegó a Liverpool, en el cierre del último mercado de pases. El entrenador ha reconocido tanto su talento para jugar como su humildad fuera de las canchas. “Es un jugador top, de nivel mundial. Para mí es una alegría trabajar todos los días con Luis, y estoy más que feliz de que hayamos decidido ficharlo”, dijo el alemán en su momento.



Y el delantero fue recíproco: “¿El entrenador? Increíble. Esa es la palabra que puedo utilizar para definirlo en este corto tiempo que hemos trabajado juntos. Es muy humilde, una persona con los pies en la tierra, muy calmado. Trata de asegurarse de que todos sus jugadores estén felices”.



También expresó que Klopp sólo le pidió desde su arribo al equipo que siga jugando de la manera en que lo venía haciendo antes de llegar a Anfield y siguiendo algunas estrategias técnicas que le indicaba para los partidos. Frente a su posición dentro de los ‘reds’ el colombiano ha dicho que está disponible para lo que lo necesite el cuerpo técnico y cuando lo requiera.



El presente de Luis Díaz lo marca como uno de los mejores momentos de su carrera en Liverpool. Los buenos rendimientos a nivel individual y colectivo no sólo es lo que se observa del colombiano, también ha conseguido adaptarse dentro y fuera de la cancha a la cotidianidad del plantel.



Luis Díaz. Foto: EFE

El gol contra Argentina y su rendimiento en la Copa América

El atacante colombiano fue el autor del tanto del empate parcial del duelo de semifinal ante Argentina. En velocidad le ganó a Germán Pezzella y definió casi sin ángulo ante la salida de Dibu Martínez. Un golazo que significaba la igualdad de un duelo que luego se definiría por penales. En la tanda, el atacante no ejecutó ningún remate.



Más allá de ese partido, el rendimiento de Díaz en Brasil fue muy bueno y fue elegido el jugador revelación del torneo. También compartió con Lionel Messi el premio al máximo goleador de la Copa, en la que ambos convirtieron cuatro tantos. Su rendimiento en la competencia fue uno de los motivos por los que Liverpool se fijó en el futbolista que militaba en el Porto de Portugal a cambio de 45 millones de euros y con un contrato por 5 años en los 'Reds'.

