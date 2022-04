Luis Díaz está a escasas horas de jugar uno de los partidos más trascendentales del Liverpool en esta temporada. Este domingo, a las 10:30 a.m., el equipo 'red' visita al Manchester City, por la fecha 32 de la Premier League, con un solo objetivo: quitarle el liderato del torneo. El club de los 'citizens' encabeza la liga inglesa con 73 puntos. Liverpool tiene 72.



Mientras Jürgen Klopp, el director de la banda del Liverpool, ultima detalles para el compromiso, el exdelantero neerlandés Dirk Kuyt se lanzó a hacer un análisis del gran momento que vive el equipo en el que brilló entre 2006 y 2012. De ese esplendor, dice la vieja gloria del club, Luis Díaz es el gran responsable.

'Estoy celoso de los pulmones de Luis Díaz'

Dirk Kuyt, de 36 años, se despidió del fútbol logrando el título de la liga de Holanda con el Feyenoord. Foto: EFE

Este sábado, en el portal oficial del Liverpool, Dirk Kuyt publicó una columna de opinión en la que fue directo desde el comienzo: "Podría correr un poco, pero tengo celos de los pulmones de Luis Díaz. Su resistencia es asombrosa", fue el inicio del texto.



"Parece que presionar lo lleva en las venas, por lo que no sorprende ver por qué se adaptó tan rápido al sistema de Jürgen Klopp. Y debo recordar que llegó a Liverpool a mitad de la temporada, no habla el idioma nativo y cayó en un sistema que, comprensiblemente, les ha tomado a otros jugadores un poco de tiempo para familiarizarse", añadió Kuyt de entrada.



Más adelante, el exdelantero optó por comparar la adaptación de Díaz con la que tuvo él a mediados de la primera década del nuevo milenio:



"Recuerdo cuando llegué a la Premier League procedente del Feyenoord en 2006. Perdí seis kilos porque era muy intenso y cada tres días jugabas un partido de mucha intensidad. Solo necesitabas trabajar muy duro para adaptarte. Me tomó de seis meses a un año adaptarme por completo a un nuevo país, una nueva competencia y adaptarme a todo lo demás. Lo que he visto en los primeros meses de Díaz es que parece tan fácil para él... Lo que está haciendo en este momento es bastante especial".

Luis Dïaz celebra gol con Liverpool. Foto: EFE

"Además de sus niveles de condición física, su habilidad es increíble. Ahora está marcando goles importantes, dando grandes asistencias. Cuando lo ves driblar con el balón, parece que todavía tiene la vista completa del campo, para ver a otros jugadores y dar pases fáciles", añadió Kuyt.



Luego, dejando un mensaje de esperanza para todos los seguidores de 'Lucho', expresó: "Lo emocionante: creo que puede mejorar cada vez más".



"Su llegada obviamente ha impulsado las opciones de avance de Klopp, y algo más. Pero eso es lo que necesitas cuando quieres competir por tantos trofeos. Ahora el 'iluminista' tiene la oportunidad de mirar al oponente, observar sus debilidades y elegir a los mejores jugadores para ese juego específico", concluyó en su texto.



La 'cereza del pastel'

En el cierre del escrito, le preguntaron a Kuyt por el jugador actual del Liverpool con el que se compararía. Y, de nuevo, Díaz fue motivo de orgullo."Tal vez podamos comparar la resistencia con Díaz, pero creo que es más rápido y su habilidad con el balón es increíble. ¡Si me compararas con él, estaría muy feliz con eso!".

