Luis Díaz y el Liverpool están a 90 minutos de llegar a la final de la Liga de Campeones y a mantener la opción de ganar los cuatro títulos que tienen en disputa en la temporada.

Ya aseguraron la Copa de la Liga, no le pierden paso al Manchester City en la Premier League y ya están en la última instancia de la Copa FA, en la que jugarán por la corona contra el Chelsea.



Hoy, en el estadio de La Cerámica, enfrentarán a un Villarreal que ha sorprendido a lo largo de la Champions, pero que vuelven a su casa en una situación muy comprometida, tras haber perdido 2-0 en el encuentro de ida.

Palabra de Klopp



A pesar de llegar con una buena ventaja, el técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, no se confía y exige máxima concentración.



“Es una semifinal y debería ser difícil. Nunca esperábamos que fuera fácil. Jugamos un buen partido en casa y ahora necesitamos también hacerlo fuera. Nunca se sabe si tendremos otra oportunidad en una semifinal”, afirmó Klopp.



“Llegamos bien a la eliminatoria, pero sabemos que si empezamos con mal pie mañana (martes) todo se puede complicar. No tenemos que pensar en el pasado, hay que estar preparados para sufrir y atentos en cada jugada. Tenemos que salir a presionar y saber sufrir. Reaccionar si llega el momento de hacerlo”, añadió el DT alemán.



Díaz ha tenido buenas noches de fútbol con el Liverpool en la Liga de Campeones, así no siempre haya arrancado jugando como titular. Estuvo en los cinco partidos del club en las llaves de eliminación directa.



Fue suplente en los dos encuentros contra el Inter, en octavos de final, cuando apenas llegaba al club, pero luego siempre lo tuvieron en la lista de 11. Incluso, ya marcó un gol en esta competición con su nueva camiseta, contra un rival que conocía muy bien, el Benfica, en cuartos.

Díaz, la clave



El guajiro, poco a poco, agarra cada vez más la idea de juego de Klopp. Ya lo han sacado de la banda izquierda, la zona que mejor conoce, para jugar por el centro y hasta por la derecha.



La ausencia de Roberto Firmino, por lesión, también le ha ayudado a Díaz a tener continuidad. El brasileño aún no está disponible.



“Un pequeño tirón aquí en el hueso del medio del pie, por lo que es muy doloroso cada paso. Pero corrió hoy (ayer) nuevamente, viajará con nosotros, pero aún no estará involucrado en el equipo. Pero esperamos que sea más temprano que tarde”, señaló Klopp.



Por su parte, Unai Emery, técnico del Villarreal, busca llevar al club por primera vez a la final de la Champions, un año después de coronarse campeón de la Europa League.



“Estamos muy ilusionados. Vamos a jugar unas semifinales de Champions. Jugamos 90 minutos ante el favorito... en su estadio nos ganaron con justicia. Pero pudimos defender bien y estamos mentalizados de jugar nuestro partido, de buscar nuestras opciones, enfrentarlos y ganarles los duelos”, explicó Emery.



Aunque la campaña del Villarreal en la Liga de Campeones no ha sido buena (véase gráfico), su DT cree que estar en su estadio es una fortaleza.



“Primero, jugamos en La Cerámica, estaremos con nuestra afición; segundo, tenemos que ganar; y tercero, tenemos que defender. El partido defensivo debe ser brutal. Y a partir de ahí, ser capaces de encontrar lo que allí no encontramos, nuestro juego, puntualizó.



Liverpool ya sabe qué es ganar la Champions. Muchas veces, de manera épica. Ahora, Luis Díaz quiere dar un paso más para vivir esa sensación.



