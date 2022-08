La Premier League sube el telón y le madruga a Europa con el arranque de una nueva temporada, plagada de estrellas, de fichajes que generan grandes expectativas, como Erling Haaland en el Manchester City y Darwin Núñez en el Liverpool, y con la permanencia de jugadores que ya dieron muestra de brillo, como es el caso del colombiano Luis Díaz, que con 7 meses en el Liverpool afronta este nuevo desafío de ir por todo, tras ganar el fin de semana pasado el título de la Community Shield.

Díaz tiene como misión revalidar lo que ya hizo, lo que ya mostró. Su llegada a Liverpool en febrero fue un plus para la poderosa liga inglesa y, por supuesto, para el club de Anfield, que estuvo muy cerca de coronar el título, que finalmente ganó el Manchester City.



Díaz ya no es el nuevo, ya no es novato en esa competición ni en ese club. Ya jugó 13 partidos y anotó 4 goles en la pasada Premier League. Ahora, siete meses después, es un jugador más curtido, más conocedor de ese entorno, de ese medio, y si cuando llegó mostró todo ese talento y desencadenó mucha euforia entre los hinchas y la prensa, se espera que ahora, con una pretemporada encima, con partidos amistosos jugados, sea una pieza aún más importante para el equipo de Jürgen Klopp.



Lucho tendrá como objetivo adueñarse de la posición en el ataque del Liverpool, donde nuevamente habrá mucha competencia, sobre todo con la llegada del uruguayo Darwin Núñez, que tiene revolucionados a los aficionados por su evidente capacidad goleadora.

También está listo para volver a ser protagonista como antes Firmino, y todos ellos al lado del inamovible Mohamed Salah. La ventaja de Díaz para ratificarse en la nómina titular es su enorme talento, su velocidad, su sacrificio, el control y la pegada, armas con las que ya brilló y con las quiere volver a ser protagonista de primer orden, no solo en la Premier, sino en la Liga de Campeones.

Máximos favoritos

Luis Díaz Foto: AFP

Liverpool y Manchester City, los dos clubes ingleses dominadores los cinco últimos años, parten como grandes favoritos esta nueva temporada de la Premier League, que comienza este viernes con el Crystal Palace vs. Arsenal. Los reds visitanel sábado al Fulham (6:30 a. m.), mientras que los citizens acuden el domingo al London Stadium para enfrentarse al West Ham.



Como vigente campeón, y con el apoyo esperado de Erling Haaland, el Manchester City conserva una pequeña ventaja según los observadores. Este curso podría ver modificada la esencia del juego del Manchester City con la llegada de Haaland, que acaba de cumplir sus 22 años. Autor de 85 goles en 88 partidos en Alemania con el Borussia Dortmund, el goleador noruego tiene la responsabilidad de marcar goles en un equipo con buenas cifras en ataque los últimos años, hasta el punto de haber sido el mejor ataque de los cinco grandes campeonatos europeos.

El ataque del Liverpool no tendrá tampoco demasiado que envidiar al del City esta temporada, después de haber marcado solo cinco goles menos en el último ejercicio en la Premier League (94 por 99). Los reds se beneficiarán especialmente de la llegada de Darwin Núñez, quien deberá hacer olvidar a Sadio Mané, que se marchó rumbo al Bayern de Múnich.

¿Y Cristiano Ronaldo?

Medios ingleses aseguran que el futbolista portugués tiene un pie afuera del Manchester. Foto: Peter Powell. EFE

El efecto de la llegada del exentrenador del Ajax Erik ten Hag será escrutado en el Manchester United, del mismo modo que el futuro de un Cristiano Ronaldo decidido a salir del club.



Tras una temporada decepcionante sin clasificarse a la Champions, el portugués ha expresado su deseo de marcharse, pero el club inglés no quiere desprenderse de su goleador tan fácilmente. Ronaldo regresó como un héroe el verano pasado a los red devils para continuar con su carrera extraordinaria, equipo en el que jugó entre 2003 y 2009 y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.



El 11 de septiembre de 2021 marcó oficialmente su regreso con un contundente doblete contra el Newcastle, ante una afición ya conquistada.

Menos de un año después, el portugués ya quiere el divorcio. La llegada a finales de abril del DT Ten Hag vaticinaba un difícil encaje de CR7 en el nuevo sistema. Pero el Manchester no quiere deshacerse del autor de 24 goles en la temporada pasada.

Liga millonaria

La Premier League dará paso una campaña en la que los clubes más poderosos se han reforzado considerablemente, por lo que podría ser la liga inglesa más igualada de los últimos años, con el Manchester City, ganador de cuatro de las últimas cinco ediciones, de nuevo como rival por batir, y con una millonaria inversión: la Premier League se gastó en fichajes, de momento y según Transfermarkt, un total de 1.257’115.036 euros.



Se presenta apasionante la nueva temporada de la Premier League, donde, como todos los años, el mercado se movió mucho. Como alicientes, llegaron jugadores de la talla del noruego Erling Haaland (60 M€) al Manchester City, el delantero uruguayo Darwin Núñez (75 M€) al Liverpool, el central argentino Lisandro Martínez (57,37 M€) al Manchester United y Raheem Sterling (56,20 M€), que cambió el City por el Chelsea. El ‘Big Six’ (City, Liverpool, United, Arsenal, Chelsea y Tottenham) se movió mucho en el mercado estival, tanto en bajas como en incorporaciones.



El Chelsea incorporó a Raheem Sterling, uno de los mejores jugadores de la Premier, procedente del Manchester City, por 56,20 M€. Los blues fueron uno de los clubes que más dinero se gastaron en el mercado de fichajes (103,29 M€). También contrataron al central senegalés Kalidou Koulibaly, procedente del Nápoles por 38 M€.

En el caso del Tottenham, su principal movimiento fue la incorporación del brasileño Richarlison por 58 M€ procedente del Everton. Por su parte, el Arsenal dio un golpe sobre la mesa incorporando al delantero brasileño Gabriel Jesus por 52,2 millones de euros.



EFE Y AFP

