Luis Díaz salió lesionado: Jurgen Klopp da primer parte, está en vilo, video

El Arsenal mantuvo el tipo ante las acometidas del Liverpool, especialmente en la segunda mitad donde tuvo en la mano la victoria con dos tiros a los palos, y salió de Anfield con un punto (1-1), suficiente para mantener el dominio en la Premier, juego en el que Luis Díaz salió golpeado.

Sigue sin ganar en Anfield el Arsenal que no logra los tres puntos en este recinto desde la temporada 2012-13, con su entrenador, Mikel Arteta, como jugador. Pero acabó de pie, metido en el partido, fiel a su estilo y sin renunciar a un triunfo que, por ocasiones, tuvo más cerca su rival.

El empate no contenta del todo a ninguno. Es más, deja más que abierta la lucha por el liderato. Ninguno de los tres primeros logró ganar.



Díaz abandonó el campo de juego al minuto 65 por un golpe en la pierna derecha contra un rival, pero poco se sabe, oficialmente, lo que tiene.



Jurgen Klopp, DT del Liverpool, se refirió al problema que tiene al delantero guajiro y advirtió que es posible que no pueda jugar el próximo compromiso.



“Espero que no (una lesión grave). Tiene dolor. Fue rodilla contra rodilla. En ese momento quisimos cambiar dos veces, pero Luis estaba en el piso”, dijo Klopp.

Y agregó: “Primero quisimos esperar a ver si tenía que salir, pero luego decidimos cambiarlo. No tenemos que esperar a ver cómo está, así que eso es lo que hicimos entonces”.



El estratega señaló que era muy posible que Díaz esté ausente del próximo juego, este martes contra el Burnley, publicó el diario Liverpool Echo.



“Me dijo que sentía un poquito de dolor. Los fisioterapeutas no se preocuparon demasiado, pero nunca se sabe y jugamos en tres días. Nunca sabes. Es un cambio rápido, tenemos que verlo”, sentenció.

