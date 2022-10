Luis Díaz encendió las alarmas en Liverpool. El guajiro se retiró lesionado en el minuto 40 del partido que disputaba el equipo de Jürgen Klopp con el Arsenal, en el Emirates Stadium, este domingo.

Durante la transmisión latinoamericana, tan solo se vio el momento en el que Díaz se desplomó con signos de dolor en su extremidad inferior izquierda.



Sin embargo, luego de que Jürgen Klopp dijera que "no se ve nada bien" el tema de su lesión, se conoció el video del choque que habría llevado a que 'Lucho' se viera forzado a dejar la cancha.



En el registro: el impacto que tiene en vilo su temporada con el Liverpool.



El golpe de 'Lucho'

Foto: Captura de pantalla

En muletas y con una rodillera. Así reportó la prensa británica que salió ayer Luis Díaz, lesionado, del estadio del Arsenal luego de la derrota del Liverpool 2-3 ante el equipo londinense, en partido válido por la fecha 10 de la Premier League.



A falta de un parte médico oficial, que se conocería este lunes, en palabras del alemán Jürgen Klopp, su DT, “no se ve nada bien la situación”.



“Le harán pruebas diagnósticas y luego sabremos más. No tengo idea de la extensión de la incapacidad y nada de eso", añadió el timonel en la rueda de prensa posterior al juego, asegurando que le lesión de Díaz fue “la cereza del pastel” de la derrota.



Al parecer, según adelantaron los medios ingleses, el jugador ghanés Thomas Partey, del Arsenal, habría caído encima suyo durante una fricción en la primera mitad.



Portales de hinchas del Liverpool aseguran que la rodilla del volante rival habría impactado sobre la parte media de la articulación de Díaz.



Una grabación del partido así parece dejarlo ver.



Este lunes se espera conocer el resultado de la valoración a Luis Díaz, quien en su carrera tan solo se ha perdido cinco partidos por problemas de salud, según el registro del portal 'Transfermarkt'.



De momento, el panorama para el Liverpool sin el guajiro no pinta nada alentador. Con la derrota ante el Arsenal, el club acumuló 40 días sin ganar en la Premier League. Este miércoles, visita al Rangers por la Liga de Campeones. El domingo recibe al Manchester City, un duelo que el año pasado definió la liga pero que en esta por ahora no promete ser decisivo pues, como dijo Klopp conscientemente en rueda de prensa: “No estamos en la carrera por el título”.



ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

