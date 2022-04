Luis Díaz no deja de deslumbrar en Inglaterra. Partido a partido confirma que lo suyo no es casualidad ni moda.

El martes hizo otro partidazo en la sólida victoria de Liverpool contra el Manchester United, 4-0, con gol y asistencia, en partido que estaba pendiente en la Liga Premier. Los Reds, finalmente, son líderes, aunque en espera de lo que pase este miércoles con Manchester City, que enfrenta al Brighton (2 p. m. con TV de ESPN).



Un gol y algo más



El colombiano fue titular, tal como lo fue el sábado en el partido de la FA Cup, reafirmando que es pieza clave en el plantel de Jürgen Klopp.



Y solo necesitó cinco minutos para traducir su titularidad en gol. Fue en una jugada veloz, como todas las del Liverpool. Mohamed Salah fue el que le tiró el pase cruzado al corazón del área, donde llegó libre de marca Díaz, sin que nadie lo viera, y solo tuvo que tocar la pelota para no fallar y anotar así su tercer gol en la Liga Premier inglesa (ya le había anotado a Brighton y a Norwich City).



Díaz no solo hizo el gol. No contento con eso, engranó a la perfección en cada jugada de ataque de un Liverpool que fue demoledor, que arrinconó por momentos al United, que lo hizo ver muy mal, con una tocata de sinfonía, y ahí estaba Díaz, tocando, moviéndose, apareciendo a la espalda del lateral rival, a veces por el centro, como apareció en el segundo gol.



Liverpool, que dominaba a su antojo, ¿construyó una jugada genial, de puro toque, de primera intención, con mucha movilidad, fue cuando Díaz intervino, tocando por el centro, y luego Sadio Mané tiro un lujo de pase, casi sin mirar, casi de espaldas, intuyendo que Salah estaba entrando al área, olfateando, allá le llegó la pelota y Salah no falló, puso el segundo tanto del partido, cuando apenas iban 22 minutos.



Manchester, que no contó con Cristiano Ronaldo por la muerte de uno de sus hijos se vio abrumado, desconcentrado, no podía generar la más mínima acción de riesgo.



Y mientras tanto, Liverpool seguía con el acelerador a fondo. A Díaz le anularon un gol por fuera de lugar, luego tuvo un remate de media distancia al que le faltó fuerza, pero fue una demostración de la libertad que encontraba en el terreno de juego. Sin embargo, el primer tiempo no tuvo más goles.

El pasegol preciso

En la segunda mitad, Liverpool mantuvo su dominio. Manchester trató de salir un poco y ahí se hizo más vulnerable. Díaz aún tenía parte de su repertorio, cuando le hizo un pase de gol a su compañero Mané, el mismo del que se ha dicho que está presionado por el colombiano, pues esa pareja se juntó y así el senegalés anotó el tercer tanto (68), y fue y lo celebró con Díaz y los demás.



Así, Díaz redondeó otro gran partido para su cuenta, para seguir despertando elogios en Inglaterra. El colombiano se marchó al minuto 70, reemplazado por Diogo Jota.



Dejó en sus estadísticas un gol, una asistencia, 3 remates totales, 2 remates a puerta, un regate completado de dos intentos, 37 pases, para una efectividad del 90 por ciento.



Ya sin Díaz en la cancha, Liverpool no freno su ritmo, y más allá de algunos acercamientos del United, no pasó problemas. En cambio, en otro de sus ataques letales encontró el cuarto gol, de Salah, el que selló una goleada memorable y una humillación para el United.



Con esta victoria, los Reds suman 76 puntos, por los 74 de un City, con solo seis jornadas para el final de la competición. El equipo de Jürgen Klopp aspira a completar un inédito pleno de títulos esta temporada (liga, Champions, FA Cup y Copa de la Liga).



Con su doblete, Salah se afianza al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Premier League con 22 tantos, cinco más que el surcoreano del Tottenham Son Heung-min.



