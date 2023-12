Luis Díaz: los hitos con los que cierra un gran noviembre y piensa en diciembre

¿Que noviembre no existe? ¡Pregúntenle a Luis Díaz! No solo está muy vivo sino que para él supuso una recuperación, una prueba superada de valentía y además un momento deportivo que anhelaba.

El guajiro viene de otra presentación redonda, ahora por la Europa League, en la victoria 4-0 contra Lask que se abrió gracias a su valioso aporte. Arranca diciembre este domingo con partido frente al Fulham (9 a. m. Star +).



Luis Díaz acapara la atención de la prensa. Su noviembre fue sensacional, con sus actuaciones en la Selección Colombia, sus dos goles a Brasil, y su momento con el Liverpool.



El jueves, con su nueva anotación en Liga de Europa, Díaz se ganó todos los elogios. “Excelente cabezazo en picada para el primer gol, se divirtió antes del descanso, aparte de recibir un buen golpe de un defensor. Notable", dijo sobre su trabajo el diario Liverpool Echo, que le dio 7 puntos de calificación.



Fue una visión algo fría comparada con la de Sofascore, que le dio 7,7, apoyada en una estadística realmente destacada: un gol, un pase clave, 2 regates de dos intentados, y una alucinante precisión del pase del 92 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Cifras de Luis Díaz contra el LASK Foto: Sofascore

Para el sitio This is Anfield. “Era una amenaza constante para la defensa del LASK. Jugó el pase a Gómez para el primer gol antes de llegar él mismo al final del centro.



También realizó un pase similar a Salah para el segundo, poniendo al egipcio en una posición en la que un simple pase para que Gakpo anotara. Podría haberlo hecho mejor con una oportunidad hacia el final de la primera mitad, pero disparó desviado”, destacó.



Y esa actuación, destacada por la prensa británica, se presenta en lo que ya es un mes de noviembre para el recuerdo, después de la angustia terrible del secuestro de su padre, privado de la libertad entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre por el ELN, y felizmente hoy en Liverpool, al lado de su hijo, sano y salvo.



Díaz anotó el 5 de noviembre contra Luton Town y rescató el empate 1-1, aquel día de su famosa petición de 'Libertad para papá'. El 17 se apuntó un doblete en la victoria histórica de Colombia contra Brasil por las Eliminatorias y ahora se reportó con gol contra Lask en el 4-0 por Europa League.



“Hemos demostrado que estamos para grandes cosas, que este año sea al revés del anterior, que quedamos en deuda. Tenemos un gran equipo, una gran familia, nos acoplamos cada vez mejor y esperamos que lleguen los títulos”, dijo Díaz luego del partido del jueves. Celebró además su gran momento goleador, y de cabeza.

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, celebrado el 16 de noviembre de 2023. Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Asistieron al estadio Claudia López, Angelica Lozano, Verónica Alcocer, Nicolas Alcocer Petro, Antonella Petro, Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz. Jugaron James Rodríguez, Mateus Uribe, Sinisterra, Carrascal, Santos Borre, Camilo Vargas, entre otros jugadores de la selección bajo la batuta de Nestor Lorenzo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo



“Últimamente me está yendo muy bien de cabeza, lo he ido mejorando también, es una faceta que ido mejorando durante mi carrera. Fue muy bonito, creo que no llegaba y me tiré de cabeza para colocarla donde la coloqué”, dijo.



Díaz ha recuperado la sonrisa justo antes de la Navidad y Liverpool lo celebra. Los días felices han vuelto.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes