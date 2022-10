La victoria convincente del martes ante los Glasgow Rangers (2-0), en Champions, le ha dado confianza al Liverpool, pero su noveno puesto en la Premier League, con un partido disputado menos que el Arsenal, les fuerza a evitar cualquier resbalón en el duelo que protagonizaran ambos clubes este domingo (10:30 a. m., hora de Colombia).

En la antesala del compromiso, el alemán Jürgen Klopp analizó la difícil situación que vive actualmente el club que dirige.



En medio de su reflexión, un pedido para Luis Díaz y el resto de atacantes.

'Tenemos que ser más impredecibles'

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que tienen que ser "optimistas" con el futuro de Darwin Núñez, pese al mal comienzo de temporada del uruguayo.



Darwin, que costó más de 70 millones de euros en el pasado mercado de fichajes, marcó en la Community Shield y en la primera jornada de la Premier League, pero desde entonces, no solo no ha vuelto a marcar, sino que también fue expulsado y se perdió tres partidos por sanción.



El delantero hizo un buen encuentro esta semana contra el Rangers en la Champions y dispuso de varias ocasiones para marcar, pero la gran actuación del meta de los escoceses le impidió ver puerta.



"Una de las cosas que ha mostrado varias veces en los últimos partidos es que se mueve muy bien y se coloca en buenas posiciones para disparar", dijo Klopp este viernes en rueda de prensa.



"Eso es lo que me hace ser optimista sobre lo que nos va a dar en el futuro", añadió el alemán.



Luego, sobre la delantera de la que hace parte Luis Díaz, aseguró Klopp: “Tenemos que ser más impredecibles, definitivamente. Necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar”.

“No queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero obviamente hay diferentes sistemas disponibles para nosotros y tenemos que elegir a partir de ahora cuál es el mejor para el próximo oponente, o el mejor para nosotros en ese momento”, concluyó.

