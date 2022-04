Liverpool alista su partido de este martes contra Manchester United, en la Liga Premier. Antes de este duelo, el DT Jurgen Klopp analizó al rival, pero también habló de un tema que ha generado debate en Inglaterra, y es si la llegada del colombiano Luis Díaz opacó al delantero Sadio Mané.

El debate se avivó no solo por la comparación entre las actuaciones de ambos, y los elogios que se lleva Díaz, sino después de que Jamie Carragher, una de los jugadores legendarios del club, dijera sobre el colombiano: "Ha llegado y es la primera persona que ha puesto a Sadio Mané, en los últimos cuatro o cinco años, bajo una presión real por su puesto".

Palabras de Klopp

Luis Díaz y Jurgen Klopp. Foto: Liverpool

En la rueda de prensa previa al juego contra el United, Klopp fue consultado por esta competencia en el ataque del Liverpool y dejó su posición.

No sé si el fichaje de Luis Díaz ha afectado a Mané, que se ha movido al medio, pero encaja muy bien.

TWITTER



"Conozco a Mané desde hace seis años, y hasta donde yo le conozco, nunca ha necesitado competencia para ser la mejor versión de sí mismo. No sé si el fichaje de Luis Díaz ha afectado a Mané, que se ha movido al medio, pero encaja muy bien. Mané ha tenido algunos problemas físicos desde que volvió de la Copa África y no puede recurrir a su inmenso físico todos los días", aclaró el entrenador.



Además, Klopp habló del caso Salah y su falta de gol: "Es normal por lo que está pasando. Hemos hablado de la demanda de trabajo. Me gustó mucho su partido ante el City y es solo cuestión de tiempo antes de que marque goles de nuevo. Ha estado demasiado cerca en un par de ocasiones".

Finalmente, dio su punto de vista sobre este duelo, que será clave en la lucha del Liverpool por seguir en busca del liderato.



"Estamos concentrados en este partido teniendo en cuenta lo que pasó el sábado. La falta de concentración no va a ser nuestro problema: sabemos que es un partido importante. No hemos entrenado mucho pero estamos en esta situación desde enero. Estamos acostumbrados a hacer una sesión de recuperación, un entrenamiento y al día siguiente jugar el partido. ¡Lo más largo de hoy ha sido estar sentado en la sala de prensa!", dijo.





