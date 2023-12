Luis Díaz: Jurgen Klopp explotó, salió al paso de las críticas y elogió al colombiano 

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que le gusta que se entienda que la UEFA y otras federaciones "no pueden hacer lo que quieran", pero insistió en su apoyo al club y su rechazo a la Superliga Europea.

El conjunto de Anfield comunicó este viernes que está comprometido con las competiciones UEFA y que rechaza la idea de la Superliga, pese a que formó parte de los fundadores en abril de 2021.

Más elogios

"Me gusta que entendamos un poco que la UEFA y otras federaciones no pueden hacer simplemente lo que quieran y que tenemos que hablar. Más competiciones y más partidos y nadie dice nada. Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión respecto a la Superliga es la misma", dijo el alemán.

Jürgen Klopp y el homenaje de Jota a Luis Díaz. Foto: EFE

Pese al fallo del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la Superliga, los seis clubes ingleses involucrados en ella demostraron su rechazo entre jueves y viernes.

Klopp espera mucho de Luis Díaz, el colombiano que es figura del Liverpool, sobre todo en el juego contra Arsenal.



“‘Lucho’ es un jugador top. "No puede jugar todos los partidos y le dieron descanso, dejándolo como opción por si lo necesitaban”, dijo el DT.



