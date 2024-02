Hay nueva teoría sobre la salida de Klopp de Liverpool: Luis Díaz, entre los implicados

Jürgen Klopp causó un terremoto en los pasillos del Liverpool, tras anunciar que al final de la presente temporada, en mayo, dejará su puesto como entrenador del equipo tras casi nueve años de trabajo y dejará 'huérfanos' a Luis Díaz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, entre otros jugadores que se convirtieron en estrellas mundiales en parte por él.



Según las propias palabras del DT teutón, no es una decisión que surgió de un día para otro, desde hace algunos meses estuvo analizando la posibilidad de dejar el banquillo, afirmando que 'ya no tenía energías para continuar' dirigiendo al Liverpool.

Jurgen Klopp Foto: EFE

Sin embargo, ha surgido una nueva teoría en Inglaterra sobre la decisión de Klopp, que es muy diferente a lo dicho por el entrenador de 56 años de edad. Según el diario Telegraph su salida 'recae directamente en los jugadores'.



El diario británico afirmó que los futbolistas 'ya no lo necesitaban'. "Les dijo que eran demasiado buenos y más rápido de lo que esperaba. El tiempo dirá si la decisión importante final de Klopp en Anfield es correcta, pero ya no cree que lo necesiten como lo hacían".



El medio citado filtró la conversación de Jürgen Klopp con el plantel el día que avisó que no iba a continuar y habría explicado que solo dejaba el club porque ya estaba en lo más alto del fútbol europeo.

Jürgen Klopp Foto: Oli Scarff. AFP

"Les dijo a los jugadores que solo iba a dejar al Liverpool en una posición de fuerza, en lo más alto. Si hubiera pensado que se necesitaba más trabajo para restaurarlos a la posición de retadores al título o ganadores de trofeos importantes, una sensación de asuntos pendientes, se habría mantenido al cargo. Había un fuerte indicio de que se habría ido antes, si no fuera por las turbulencias de la temporada pasada", afirmó.

Klopp va por todos los títulos

El Liverpool de Klopp está peleando por todos los títulos que está disputando esta temporada, está con vida en las cuatro competencias que afronta y ya se encuentra en una final de una de ellas.



El conjunto red avanzó a la quinta ronda de la FA Cup tras superar al Norwich City, jugará la final de la Copa de la Liga inglesa el próximo 25 de febrero contra el Chelsea en Wembley, y está en los octavos de final de la Europa League.

Jurgen Klopp Foto: EFE

En Premier League ha sido líder durante las últimas semanas, pero todo podría cambiar tras la derrota contra el Arsenal el pasado fin de semana. Los de Klopp cayeron 3-1 en el Emirates y siguen punteros con 51 puntos, a dos está el Manchester City que tiene un partido menos, si gana lo pasa y quedaría con 52 unidades.

