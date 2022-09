Con tres paradas en un minuto, Jordan Pickford agravó la crisis de juego que sufre el

Liverpool y que se trasladó este sábado al derbi del Merseyside, del que los 'Reds' no fueron capaces más que de sacar un punto, insuficiente para dar caza a los equipos punteros de la Premier League (0-0). Luis Díaz no tuvo un partido destacado.

El Liverpool, que ha pinchado con esta cuatro veces esta campaña, se queda a seis puntos del liderato, que pueden ser nueve si el Arsenal logra la victoria este fin de semana.



(Miguel ‘Supermán’ López voló en la montaña de la Vuelta a España)

(Michael Schumacher: se conocen últimos detalles de su estado de salud)



Y lo peor son la sensaciones de equipo descompuesto con la marcha de Sadio Mané, con la falta de puntería del tridente arriba y por un centro del campo que echa de menos a Thiago Alcántara.

El DT, de frente



A Fabio Carvalho y Harvey Elliot, titulares en el 4-3-3 junto a Fabinho, aún les queda para poder liderar la medular, aunque el mayor problema del Liverpool en Goodison Park estuvo arriba, con Darwin Núñez y Luis Díaz negados de cara a gol y un Mohamed Salah desaparecido desde la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Lo normal es que, con las ocasiones que tuvo, el Liverpool hubiera matado el derbi antes del descanso. A un cabezazo desviado de Núñez le siguieron dos intentonas de Díaz, con más ganas que acierto.



Jurgen Klopp habló y se refirió al funcionamiento de sus jugadores, espeialmete cuado le preguntaron sobre Mohamed Salah y Luis Díaz.



"Queríamos usar a los muchachos un poco más centralmente, pero obviamente no teníamos mucho tiempo para entrenar. En realidad solo nos recuperamos, hablamos mucho al respecto, pero no estoy seguro que lo hubieran tenido lo suficientemente claros en la primera mitad con lo que queríamos”, dijo.



Y agregó: "En los momentos en que jugamos, cuando Mo cayó al área o Lucho cayó después de dos o tres pases, estaban completamente libres entre las líneas porque Darwin retuvo la última línea con su presencia y les gusta caer bastante temprano. Pero no lo hicimos lo suficientemente a menudo".



(Piqué y el as que tiene para ganarle custodia de los hijos a Shakira)

(James Rodríguez: en Catar se cansaron, fuerte campaña en su contra)

The highlights from Saturday's Merseyside derby draw 📽 pic.twitter.com/EMOkABf7NJ — Liverpool FC (@LFC) September 3, 2022



Deportes