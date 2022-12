Luis Díaz es el gran interrogante en el Liverpool inglés, que ve cómo la ilusión de regresar luego de dos meses se ve más lejana.

Díaz se presentó al campo de entrenamientos para reanudar las prácticas, luego de su problema en la rodilla, pero su vuelta debe esperar.



El guajiro no juega desde el pasado 9 de octubre, cuando recibió un golpe en la rodilla del zaguero del Arsenal Thomas Partey en el partido que el Liverpool perdió 3-2, en la Premier League.



El viernes pasado, tuvo que regresar de urgencia a Liverpool desde Dubai, donde el plantel principal realiza una especie de pretemporada.

Habló el jefe

El problema radica, según los medios, en una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y que iba a ser operado, aunque ni el jugador ni el equipo han dado pistas de lo que ha ocurrido.



“Lo que no está bien es lo que tiene que ver con Lucho. Sintió algo y necesitamos una evaluación adicional allí”, dijo al respecto el DT del Liverpool, Jürgen Klopp.



El DT lamentó lo que sucede con Díaz, quien llegó a principios de este año y fue gran figura del equipo, con el que llegó a disputar la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid y el título de la Liga Premier con el Manchester City.



"Sí, no estaba en la mejor situación posible. Está claro que es una gran decepción para todos nosotros, para él también. No fue algo en el entrenamiento”, dijo Klopp.



Y agregó: “Honestamente, nada, sentí algo. Él no sintió mucho al día siguiente, pero queríamos ser muy cautelosos y dijimos: 'Está bien, vamos, echemos un vistazo. Sí, luego llegó la noticia y fue un verdadero golpe en la cara. Pero eso es todo por ahora'".



