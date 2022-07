Luis Díaz se alista para una nueva temporada con el Liverpool. El jugador colombiano, tras sus vacaciones, se reincorporó al club y se prepara para demostrar una vez más su mejor nivel, tal como lo hizo desde que llegó Anfield.

Luis Díaz y Jurgen Klopp. Foto: Liverpool

Mientras tanto, el técnico Jürgen Klopp concedió una entrevista para 'The Athletic', en la que habló en extenso de la llegada del uruguayo Darwin Núñez al equipo.



Klopp comparó a Núñez, y lo que espera de él, con lo que fue la deslumbrante llegada de Luis Díaz en febrero.



"Luis simplemente intervino, sin pretemporada, jugó y fue, 'oh, todo bien, todo listo'. La razón fue que la forma en que jugó en Porto era la forma en que queríamos que jugara aquí, así que no le dimos un guión y le dijimos: 'Echa un vistazo a eso'", dice Klopp en la entrevista.

Klopp admitió que su fórmula fue dejarlo jugar, con libertad, pues ya conocía de su capacidad.



“Simplemente lo dejamos jugar y luego nos ajustamos un poco aquí y allá. Eso es más o menos lo que pasa con Darwin. No queremos cambiar a Darwin en una o dos o tres semanas".



Además, Klopp se refirió a cómo empieza a planificar su ataque para encarar la siguiente temporada, tras la partida de Mané.

"Tenemos a Luis, tenemos a Fabio que también puede jugar en la izquierda, tenemos a Diogo, definitivamente está de vuelta y todo ese tipo de cosas. Mo todavía está aquí, ha estado aquí mucho tiempo y también es bueno y tenemos a Harvey, por lo que tenemos tantas opciones diferentes por adelantado que estoy seguro de que ya se me han olvidado algunas", dijo.





