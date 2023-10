Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, clamó contra la decisión del colegiado de expulsar a Curtis Jones por un plantillazo a Bissouma y aseguró que la cámara lenta influyó, pero lo escandaloso es que la Liga Premier admitió el error en el gol de Luis Díaz.

El alemán estuvo visiblemente enfadado por las decisiones del colegiado y el VAR, que llevaron a su equipo a perder contra el Tottenham Hotspur tras jugar con nueve y ver un gol legal anulado al colombiano.

(Nairo Quintana: 'Su caso sentó un precedente', asegura agencia antidopaje)

(Marcelo Bielsa recibe millonaria indemnización, pero el DT quedó decepcionado)

Sin tapujos

"He jugado al fútbol, muchos de ustedes seguramente no. Lo de Curtis parece horroroso en cámara lenta, pero a velocidad normal no lo es", dijo el germano.



"Entiendo que no cometen los errores a propósito, pero sigue habiendo errores. Si queremos hablar sobre ello, hay que hacerlo como procede, no con titulares de los entrenadores en caliente", declaró.



"¿Cómo puede ser que expulsen a Jota con doble amarilla, cuando en la primera de ella casi ni toca al rival. Éste es el problema. Han pasado muchas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que viste un partido de 11 contra 9? Y casi fue 11 contra 8. Sin haber patadas horribles. No estábamos pegando patadas, fue un partido intenso", añadió Klopp.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz y Jürgen Klopp Foto: Efe

El Tottenham se había adelantado un poco antes gracias a su capitán surcoreano, Son Heung-min (36, 1-0), que consiguió su sexto tanto en siete partidos de la Premier League esta temporada, lo que supone cuatro menos que su total de la pasada campaña.



El tanto de la victoria de los londinenses llegó en el 90+6, con un autogol de Joël Matip, que batió sin querer a su arquero Alisson Becker, impecable hasta entonces en el partido al neutralizar claras ocasiones de James Maddison (30, 49) y Son Heung-min (51), principalmente.



“Eso no es fuera de juego cuando lo ves, trazaron mal sus líneas. Trazaron mal la línea y no juzgaron el momento en que Mo (Salah) pasó el balón correctamente. Es muy difícil lidiar con eso”, dijo el DT sobre el gol del colombiano.

La anulación del gol

El colegio de árbitros de la Premier League reconoció que hubo un error humano en el gol anulado a Díaz y que el VAR tuvo que haberlo validado en la primera parte, con 0-0 en el marcador, cuando el colombiano hizo el 0-1 para el Liverpool, que ya jugaba con uno menos por expulsión de Curtis Jones.



El juez de línea anuló el gol y, pese a que el tanto se revisó en el VAR, éste decidió que se mantuviera la decisión del árbitro, pese a que la imagen mostraba que Díaz estaba en posición reglamentaria.

El organismo de los árbitros del fútbol inglés acepta que el gol de Luis Díaz fue invalidado injustamente:



“Los árbitros de campo se equivocaron, pero debieron ser corregidos por el VAR y validar el gol; sin embargo, el VAR falló en su intervención. Vamos a revisar porqué… pic.twitter.com/JfEi0ebCpu — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) September 30, 2023

“El PGMOL reconoce que hubo un error importante durante la primera parte del Tottenham-Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo. Era un error claro y obvio y debería haber sido gol, con la intervención del VAR. Sin embargo, este no intervino. Revisaremos lo ocurrido y las circunstancias que han llevado a este gol”, dijo el colegio de árbitros.



Sin embargo, nada se puede hacer. El partido se perdió.