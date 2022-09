Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no pudo explicar por qué su equipo sufrió una derrota por 4-1 ante el Nápoles, de las más abultadas en la historia de su equipo en la Champions League, y dijo que necesita tiempo para asimilarlo.

"Es muy difícil aceptar esto. Si has visto el partido es sencillo ver que empezaron con dos penaltis a favor y que el Nápoles jugó un gran partido y nosotros no. Esa es la primera explicación de la derrota", dijo el alemán en BT Sport.



"Todo es muy obvio, pero, ¿por qué ha pasado? No te puedo responder ahora. Déjame pensarlo y te diré. Ahora mismo es muy difícil asumir esto".

¿Pueden despedir a Klopp tras goleada?

Jurgen Klopp, DT del Liverpool. Foto: EFE

Cuando a Klopp le preguntaron si cree que también podría ser despedido tras el despido de Tuchel del Chelsea, el DT dijo:



"En realidad no, pero ¿quién sabe? La diferencia es que tenemos diferentes tipos de dueños. Los nuestros son más tranquilos y esperan que yo lo solucione y no piensen que alguien más. Así es como ellos lo ven. El día que cambien sus pensamientos me lo dirán".



Klopp considera que los verdaderos problemas de Liverpool están con un mediocampo y un ataque que no ejercen suficiente presión sobre el rival.



"Nos marcaron un penalti y fallaron otro, pero los dos goles siguientes se los servimos en bandeja. Deberíamos haber defendido mejor. Con 3-0 tuvimos ocasiones, pero nunca estuvimos en el partido. Hasta que no entró Thiago al campo, no recuerdo una sola presión bien hecha", apuntó Klopp.



DEPORTES Y EFE

