El colombiano Luis Díaz representa una de las jóvenes promesas del fútbol. A sus 25 años hace parte del equipo Liverpool que disputa la Premier League de Inglaterra.



El guajiro se vinculó desde enero de 2022 a las filas de la plantilla europea, dirigida por Jurgen Klopp, gracias a una transferencia por 60 millones de euros, por la que dejó el Porto, de Portugal.

Sus habilidades para terminar las jugadas son increíbles FACEBOOK

TWITTER

Con la sangre colombiana y latina en sus venas, Díaz parece que llegó a hacer cosas distintas en el Liverpool. Ya está en la cabeza de su director técnico por su talento, personalidad y por su particular sonrisa.



“Es bastante especial, por supuesto. Es increíble la velocidad que tiene, técnicamente es excepcional. Sus habilidades para terminar las jugadas son increíbles. Todo lo hace bien”, comentó Klopp, en charla con el medio ‘BT Sport’.



(Lea también: Luis Díaz: el dato estadístico con el que se luce en la Champions).



Además, destacó que “no puede dejar de sonreír”. “Si tú tomas la cámara y lo sigues en un entrenamiento, él está sonriendo”, recalcó.



En ese momento, el entrenador, de 54 años, trató de imitar la sonrisa de Díaz para enfatizar en que no está sorprendido de que el colombiano la mantenga todo el tiempo, así esté en el campo de entrenamiento.La referencia a Díaz se puede ver desde el minuto 6 en el siguiente video:

“Él se siente como en casa desde el segundo día. Eso le ayudó mucho. Por otro lado, por la manera cómo jugó el Porto, en la banda o como segundo delantero, puedes ver su potencial. (…) Es agradable tenerlo con nosotros”, concluyó Klopp.

La barrera del inglés

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz celebra su gol en la Champions. Foto: EFE

Ojalá pueda aprenderlo rápido, lo importante es que estoy haciendo las cosas bien. FACEBOOK

TWITTER

La sonrisa y su talento son, por el momento, lo que más ha cautivado al entrenador, pues tienen una barrera: la lengua. Lucho no habla inglés y Klopp no sabe de español, así que les ha tocado acomodarse como pueden.



(Puede leer: Luis Díaz: 'no saber inglés' estaría afectando a Klopp y al Liverpool).



“Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural”, aseguró el director en una rueda de prensa.



Eso sí, el futbolista está tratando de superar tal obstáculo; comenzará clases de inglés. “Ojalá pueda aprenderlo rápido, lo importante es que estoy haciendo las cosas bien. Quiero darle las gracias al equipo por todo el trabajo”, mencionó Díaz, luego de marcarle un gol al Benfica en los cuartos de final de la Champions.

También puede leer:

- Luis Díaz: así vio la prensa internacional su actuación contra el Benfica.

- Luis Díaz recibe caluroso abrazo de Mané, en plena entrevista.

- 'Luis Díaz es un jugador 'top', de nivel mundial': Klopp.

Tendencias EL TIEMPO