El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, explicó que si Luis Díaz, su flamante fichaje del mercado de invierno, "llega y juega a su máximo nivel, mejor que el resto", sería "extraño", ya que necesita un tiempo de adaptación.

El colombiano, que ha llegado al Liverpool a cambio de 45 millones y 15 en variables, vivirá su primera aventura en la Premier League, tras haber jugado en Colombia y Portugal.

La explicación del DT



Le puede interesar: (Nacional vs. Tolima: vea el golazo de mitad de cancha de Gustavo Ramírez)



"Déjame que te lo explique así, si Luis llega, salta al campo e inmediatamente está a su mejor nivel, mejor que el resto de jugadores, sería algo verdaderamente extraño", dijo Klopp en rueda de prensa.



"Nosotros llevamos trabajando juntos durante mucho tiempo, así que necesita su tiempo también para adaptarse a ello. Todavía ni le he visto, ya que no ha estado aún en el campo de entrenamiento, así que quizás debiéramos esperar un poco", apuntó el alemán.





EFE