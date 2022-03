Luis Díaz está en Barranquilla, la ciudad que lo catapultó al fútbol internacional, donde la Selección Colombia se juega su futuro este jueves, contra Bolivia, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

El atacante, de gran momento en el Liverpool, es una de las esperanzas del equipo de Reinaldo Rueda para romper la racha de 646 minutos sin anotar gol y mantener las opciones de llegar, al menos, al repechaje contra el quinto clasificado de Asia.

La visión de Klopp sobre el presente y el futuro de Díaz

Del otro lado del charco, en Inglaterra, su técnico, Jürgen Klopp, sigue feliz con su rendimiento y no solo piensa en el colombiano para el presente, sino también para el futuro. Esa fue una de las razones para acelerar su fichaje, según le dijo el técnico alemán a Sky Sports.



“Por lo general, eso es realmente difícil, pero como no tenía que cambiar, tenemos un chico con mucha confianza. Estaba en un muy buen momento con Porto, jugando bien para Colombia, así que vino lleno de confianza. Tratamos de asegurarnos de que no pierda eso, queremos que sea natural”, dijo Klopp.



En medio de ese proceso de adaptación, Klopp quiere empujar a Díaz a un tema que es fundamental: que aprenda rápido a hablar inglés.



“Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega”, aseguró el DT.



Klopp aún espera más de Luis Díaz



Klopp sabe que Díaz aún puede dar mucho más para el Liverpool. “Aún no ha pasado nada. Sí, el comienzo ha sido muy bueno. Pero él es un proyecto a largo plazo para nosotros y nosotros somos un proyecto a largo plazo para él. Hay mucho más por venir”, expresó.



