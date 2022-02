Este domingo, a las 11:30 a.m. (hora colombiana), se jugará en Wembley nada menos que la final de la Carabao Cup, con Luis Díaz como protagonista en un Liverpool vs. Chelsea que desde la previa casi quita el aliento.

Este domingo chocarán dos de los más poderosos de Inglaterra -del mundo, de hecho- en un partido con sabor especial para Colombia, que rezará no solo por acción sino por alguna celebración de su crédito en el equipo de Jürguen Klopp, que ha llegado hasta aquí tras deshacerse del Arsenal, mientras que su rival viene de eliminar a Tottenham.



Pues bien, es el turno para un Díaz que juega vestido de rojo con una naturalidad que pocos tienen en el primer mundo del fútbol. Será el cuarto nacional que puje por el trofeo, que solo levantó Juan Guillermo Cuadrado en su fugaz paso por Chelsea, y que no lograron ganar Hamilton Ricard (Middlesbrough, 1997) ni David Ospina (Arsenal, 2017/2018).

Las finales de 'Lucho'

Díaz llega a esta final con el respaldo de muchas grandes citas en las que tuvo acción y hasta goles que aportaron títulos.



En Colombia, por ejemplo, la historia se escribe en sus inicios con destellos azules y rojos: con Atlético Junior fue campeón de la Copa Colombia en 2017, en el duelo que Junior ganó tras imponerse 3-1 (1-1 y 2-0) en el global contra Independiente Medellín.



Ganaría después la Liga II 2018 en un duelo contra el mismo conjunto rojo de Antioquia, marcando un gol (minuto 49) en la victoria 4-1 de la ida y pasando en blanco en el 3-1 de la vuelta. Al año siguiente repetiría final contra Pasto y, aunque no jugó aquella final por encontrarse en Selección Colombia, los suyos se impusieron en definición por penaltis (1-1 global en tiempo regular).



Una corona más le esperaría con la camiseta del Junior, la de la Superliga 2019, en la que fue titular en la ida (1-2) y en la vuelta (1-0) contra Deportes Tolima, otro título que se resolvió felizmente para él desde los 11 pasos.



Llegaría el momento de emigrar al Porto, donde se coronó campeón de la Liga tras una buena campaña de todo el año en 2020, año en el que jugó dos finales más con los portugueses: la de la Copa nacional contra Benfica que ganaron los suyos por 1-2 y es tal vez el único sabor agridulce que tiene, pues en ese duelo salió expulsado; y la de la Supercopa, en la que otra vez celebró un triunfo 2-0 contra el mismo rival, entrando a los 77 minutos desde el banquillo.



Son seis finales y seis buenos recuerdos previos a este momento en el que, seguramente, completará de nuevo el temido tridente de Liverpool con Mané y Salah (son bajas por lesión Firmino y Diogo Jota). Si lo necesitan ahí está. Búsquenlo, que las finales son lo suyo...



