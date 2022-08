Liverpool necesita reaccionar ya, no puede seguir cediendo puntos en la temporada de la Premier League pues sus principales rivales toman distancia, como el Manchester City, que tiene 7 puntos, o el Arsenal, que lleva 9 de 9. Los reds, con Luis Díaz inspirado tras el golazo que hizo en la fecha anterior, visitan este lunes a un alicaído Manchester United (2 p. m., TV de ESPN), que pese a su mal momento deportivo y su crisis, siempre será un rival especial, sobre todo con Cristiano Ronaldo en el ataque.

Liverpool, a levantar

El festejo de Díaz. Foto: EFE

Liverpool lleva dos empates en el arranque del campeonato, así que las primeras críticas no se han hecho esperar. De hecho, en la jornada anterior perdía de local contra Crystal Palace y tuvo que salir el colombiano como gran salvador para rescatar un punto, y con un tremendo golazo, en su mejor estilo.



Ese tanto aplacó las primeras críticas que ya resonaban contra Lucho, aunque estas aún enfilan hacia el juego del equipo, que sigue lejos del nivel mostrado en la campaña anterior, cuando fue subcampeón de la Premier League y de la Champions.

El técnico Klopp sabe que su equipo tiene que levantar de inmediato, hacerse fuerte, y para eso tiene plena confianza en lo que pueda hacer el colombiano. “La idea del ida y vuelta la tiene muy clara. Cuando el rival tiene el balón, el colombiano es un rival más”, dijo Klopp antes del juego contra el Manchester United. Y agregó: “Mejorando en la definición tocará el cielo en la Premier League”.

Plena confianza en Díaz

En la antesala de este juego, Klopp fue consultado por Sky Sports sobre el plus que le ha dado Lucho desde que llegó en febrero pasado. “Tuvo que jugar inmediatamente porque dos chicos (Salah y Mané) estaban en la Copa Africana de Naciones, así que eso le ayudó a asentarse. Eso le dio confianza inmediata. Es su calidad, su talento, su habilidad. Es un jugador realmente bueno. Lo sabíamos antes y cuando eres realmente bueno es más fácil asentarse... Tiene una cosa especial: puede marcar desde fuera del área, lo que para un delantero es realmente importante. Es muy, muy importante para nosotros”, dijo el entrenador.

La atención del partido estará centrada nuevamente en Díaz, ante la ausencia por sanción de Darwin Núñez, expulsado en la jornada anterior. Además, se vislumbra un interesante duelo con el portugués Cristiano Ronaldo, cuya continuidad en el club sigue en veremos. En todo caso, es Ronaldo, y mientras esté ahí es la esperanza de los diablos rojos, que llevan dos derrotas y están en la cola de la tabla, pero están animados por la reciente contratación del brasileño Casemiro, que podría significar que CR7 se quede.

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP



El partido está bajo amenaza pues los fanáticos del Manchester anuncian protestas contra los dueños del club, al punto de que Klopp dijo que si algo pasaba y no se llevaba a cabo el partido, les dieran los 3 puntos. “No tenemos nada que ver con la situación y si los aficionados quieren que no haya partido, entonces no podemos simplemente reorganizarlo nuevamente y encajarlo en algún lugar en una temporada increíblemente apretada”, dijo.



Ambos clubes están en flojo momento, pero para los dos este partido puede ser vital para la reivindicación.



