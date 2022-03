El colombiano Luis Díaz tendrá este miércoles una nueva oportunidad de jugar con el Liverpool, en un partido que será clave contra el Arsenal (3:15 p. m. TV de Star +), con el cual los ‘reds’ se ponen al día en la Liga Premier, y en busca de acercarse al líder, Manchester City, que en este momento le lleva 4 puntos. Si Liverpool gana, se pone a uno.

Díaz podría estar de nuevo en acción, pues ya ha demostrado que es hombre clave en el esquema del equipo. El fin de semana anotó su segundo gol desde que llegó a Inglaterra, y a diario recibe nuevos elogios.

Klopp volvió a elogiar a Díaz

Facebook Twitter Linkedin

Díaz junto a Salah. Foto: EFE

El técnico Jürgen Klopp volvió a referirse con emoción sobre el juego del colombiano. “Todavía tiene sus momentos defensivos, pero tiene velocidad y es un regateador bastante bueno. Puede llevar el balón bastante rápido y su regate no es malo. No creo que hayamos visto la gama completa de sus habilidades de tiro que vimos cuando lo exploramos, por lo que hay mucho espacio para mejorar, pero es un buen jugador”.



Díaz se ha ganado muy rápido el cariño y el respeto del DT y de sus compañeros, pero todavía tiene mucho fútbol por mostrar.



Klopp insistió en que no era tan fácil llevarlo a Liverpool en el mercado de invierno, “pero con Luis fue interesante porque la forma en que jugó en Porto es exactamente la forma en que queremos que juegue aquí. Así que no ha tenido que adaptarse realmente”.



El lunes el Manchester City empató sin goles contra el Crystal Palace, llegó a 70 puntos, y le dio una nueva ilusión al Liverpool, que es segundo, con 66, y lucha por alcanzarlo, algo que hasta hace poco parecía imposible.



DEPORTES

Más noticias de deportes