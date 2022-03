Luis Díaz brilló en su primer mes con el Liverpool y espera seguir en la misma línea. El atacante colombiano busca tener minutos, este martes, en el partido de vuelta entre su equipo y el Inter de Milán, por los octavos de la Uefa Champions League.



El recuerdo de su debut en el mayor torneo de clubes de Europa, en el juego de ida en el que los 'reds' derrotaron a los italianos, sostiene las esperanzas del guajiro.



A la espera de conocerse si será titular o empezará en el banco de suplentes, Paul Merson, exjugador del Arsenal inglés, le advirtió al atacante colombiano de la responsabilidad que acarrea ser una de las figuras del Liverpool.

'Ahora es un juego diferente'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, en acción. Foto: AFP

"Cuando los equipos discuten cómo enfrentarse al Liverpool y a quién parar, no solo hablan de Mohamed Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, sino también de Luis Díaz. Así que ahora es un juego diferente para él y aquí es cuando vamos a ver de qué está hecho", expresó Merson en diálogo con el tabloide británico 'Daily Star'.



"Luis Díaz ha tenido un rendimiento tan destacado en el Liverpool que ya es un hombre 'marcado' por los rivales. Entró y atrapó a todos en el debut. Los defensores no lo habían visto mucho, ni sabían sobre él y los tomó por sorpresa. Ahora, de repente, está en el radar y es cuando tiene que producir. Ahora está en las conversaciones de todos los rivales", añadió el exjugador inglés.



Luego, consciente de la importancia de Díaz en el club 'red', Merson concluyó: "Lo que he visto hasta ahora me ha impresionado mucho. Su primer toque, su movimiento, su juego en equipo, su ética de trabajo, su definición, sus habilidades... Todo sobre él ha sido excepcional".

DEPORTES