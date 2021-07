Díaz subió el balance de Colombia de positivo a muy bueno (opinión)

De cómo el crac cambia el humor de un país en cuatro segundos, de eso trata esta nota. De cómo un fenómeno le dibuja una sonrisa a quince o veinte millones por encanto y les hace creer que las cosas van bien, que hay trabajo, que los precios son accesibles, la vida no es tan mala como uno pensaba y la esperanza es una chica que nos aguarda a la vuelta de la esquina. De cómo uno está viendo reposadamente un partido en la sala y un sujeto te hace eyectar del sillón, gritar desaforadamente ¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL…!, volcar el vaso, tirar una lámpara de pie, romper sin querer el vidrio de la mesa ratona y luego se te viene encima tu esposa con cara de guardiacárcel a reclamar (con todo derecho): “¿Pero vos estás loco…?”.

“No, mi amor, la culpa es de Luis Díaz… ¡Mirá el gol que hizo…!”



A manera de licencia, la palabra crack se utiliza de modo genérico: “Los cracs arribaron ayer para sumarse al seleccionado”, “Fueron vacunados los cracs del Barcelona”… Pero no es tal, crack hay uno sólo en un equipo, y muchas, muchísimas veces, ninguno. Crack es aquel que a partir de su inmensa capacidad puede resolver individualmente problemas colectivos. El capaz de ganar un partido sólo. Crac es Luis Fernando Díaz, el que venció a Perú 3 a 2 y cayó como meteorito en suelo brasileño. Y crack es el tipo que te hace cambiar toda la nota que tenías escrita. ¡Qué crac…!



La consagración absoluta de este diamante altera toda la percepción hacia Colombia y la torna decididamente auspiciosa. Ya le habíamos visto un golazo a Defensa y Justicia en cancha de Independiente y derramamos frascos enteros de mermelada sobre él cuando marcó otro golazo (¿no tiene goles feos…?) a Corea del Sur en marzo de 2019. Pero aquello era un amistoso, este es el marco que lo catapulta a todo: al reconocimiento internacional, a la idolatría, a irrumpir en el primer plano entre los futbolistas más buscados de Europa. Hubo varios destaques en la Eurocopa, aunque ningún jugador tuvo siquiera una actuación parecida a esta.

Luis Díaz ya va a sacar el remate para marcar el gol con el que Colombia le ganó a Perú. Foto: Joedson Alves. Efe

Hasta hoy, la página de Transfermarkt (dedicada especialmente a cotizaciones y transacciones en fútbol) lo tiene valuado en 18 millones de euros. Ya se habrá multiplicado por cinco. El FC Porto es una corporación que vive de los traspasos, sabe que tiene oro en las manos y este es un filón de los grandes: reúne velocidad, atrevimiento, fortaleza mental, brillante remate, gol, verticalidad, gambeta hacia adelante, desequilibrio. O sea: uno contra uno, lo más difícil del fútbol. Para los costados la pasan todos. Díaz hace pedazos la tesis de que los delanteros no han hecho goles por falta de abastecimiento: se arregla con cualquier pelota insulsa que le den a treinta metros del arco y la mete. Al bueno de verdad cualquier ecosistema le viene bien.



El balance de Colombia ya era moderadamente positivo, con unos pesitos en la cuenta; Luis Díaz adulteró los números y lo elevó a muy bueno, auspicioso, tranquilizador. Hasta le hizo ganar un millón de dólares más a Colombia. De no haber existido este partido por el tercer puesto, que dicen está de más, nos habríamos perdido la noche de Díaz. Tres de sus cuatro goles son perfectamente los tres primeros del ránking de la Copa: 1) a Brasil, 2) a Perú (el segundo), 3) a Argentina.



Reinaldo Rueda no es Míster Simpatía ni ganará millones de seguidores en Twitter o en Instagram, pero es un profesional serio y sabe conducir estos barcos. A riesgo de meter la pata haciendo periodismo de anticipación, Colombia puede soñar con el viaje a Catar.

Reinaldo Rueda, DT de Colombia. Foto: FCF

Si sumamos las dos fechas de la Eliminatoria, en 39 días como conductor desde su estreno, Reinaldo Rueda pudo disputar 9 partidos y tener 45 días exactos a su tropa para conocerla, competir y sacar conclusiones. Luego, si hace unos pequeños retoques faciales o mete bisturí a fondo, se sabrá el 5 de septiembre frente a Bolivia en La Paz. Ahí se verá una foto más nítida de su pensamiento, de qué cosas entrevió en este mes y medio, si toca a los delanteros, si sería propicio (o necesario) que vuelva James, si Quintero… A propósito de la pulseada Rueda-James, si la hay, la ganó el técnico, se arregló sin él para conformar un equipo serio, competitivo. Lo reubicó en la Eliminatoria y lo puso tercero en la Copa América abriendo de par en par las ventanas para que entrara la ilusión.



James sí le vendría muy bien a la selección. Le daría luz, variantes. Sólo tirando centros, esos centros suyos que caen como granadas en el corazón del área, aportaría. Pero un James intenso, creando y moviéndose, sin el sillón instalado en la mitad de la cancha. También Juan Fernando Quintero. La importancia de un creador la graficó Cardona: un golazo a Ecuador en jugada gestada y culminada por él, y un pase iluminado a Luis Díaz en el empate ante Argentina.



También debe considerarse que Rueda toma Colombia después de dos derrotas graves, con 9 goles en contra. Era lógico en que pensara primero en reforzar la seguridad, sellar puertas y ventanas, poner cerrojos y alarmas. Reparó las goteras. “Pero este plantel lleva años de trabajo”, escuchamos a manera de reproche por su escaso brillo. Efectivamente, el plantel no es nuevo, pero el técnico sí. Para él, su ciclo y su equipo acaban de nacer. “¿Te gustó Colombia…?”, me pregunta un amigo de Popayán. La respuesta no puede girar sobre el mismo verbo, no es gustar sino convencer. Es como la chica bonita que tiene un novio trabajador y responsable, pero no apuesto. Así fue esta Colombia que mostró carácter, el cual ya había aflorado al empatarle a Argentina un partido que parecía perdido, aquel del 2-2 en Barranquilla. Y rigor físico (demasiado, a veces). Que fue competitiva, incómoda para sus rivales. Que posiblemente tenga el mejor mediocampo de la vecindad (Cuadrado-Barrios-Uribe), un magnífico arquero que sigue siéndolo, que encontró un lateral superconfiable en Daniel Muñoz y un alternativo de alto rendimiento como Cuéllar… Hay muchos ítems en el haber.



Los centrales dejaron dudas, y eso que han tenido delante un mastín excepcional como Barrios (quien se le acerca a menos de un metro y medio, la perdió). Y está el tema de los goleadores que no hacen goles, esa migraña que le quita horas de sueño al entrenador. Reinaldo sabrá reducir la ineficacia, denle tiempo. Claro, ahora hay que agregar matices, creatividad. Pero el edificio está en pie, queda decorarlo.



Permítasenos volver al comienzo: el fútbol se juega como lo enseña Luis Díaz, con energía, con pasión, con ganas de demostrar, con rapidez, encarando, buscando el gol, aprovechando todo lo que le dan o le dejan, verticalizando la maniobra. Iluminó la Copa América. Se quiere comer el mundo. Y tiene con qué.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK