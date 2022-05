Se avecina la final que paralizará al mundo. El ultraofensivo Liverpool enfrentará al milagroso Real Madrid en París para definir al nuevo campeón de la Champions League. Duelo para alquilar balcón.

¿Luis Díaz o Real Madrid?

Partido en Barranquilla, Colombia, entre el selecionado nacional y el boliviano por eliminatoria al Mundial Qatar 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

En medio de la previa, James Rodríguez encendió las redes sociales al tomar partido entre ambos conjuntos. Por un lado, está el equipo que tiene como gran figura a su amigo Luis Díaz. Por el otro, está el club que tanto ama.



“Mirá que Liverpool está andando por un buen momento y tiene jugadores fantásticos. Está Luchito Díaz ahí. Es una parte que jala. Quiero que quede campeón 'Lucho'”, dijo en un en vivo por la plataforma 'Twitch'.



Aunque manifestó claramente que desea ver campeón al guajiro, no pudo ocultar el cariño que siente por la institución merengue.



“Quiero que Lucho gane, pero jugué en el Real Madrid, tengo excompañeros allí y quiero mucho al club. Entonces no sé”, mencionó.



Real Madrid y Liverpool se medirán el próximo sábado 28 de mayo en el Stade de France, de París.

