¿Luis Díaz se va del Liverpool? Filtran equipos a los que podría ir, según IA

Luis Díaz hace una buena temporada con el Liverpool, equipo que lidera la Liga Premier con 63 puntos, seguido muy de cerca del Manchester City, que cuenta con 62 unidades.

Al colombiano le ha tocado ‘echarse el equipo al hombro’ tras las ausencias de jugadores claves como Diogo Jota y Mohamed Salah, por nombrar dos de los más importantes, pero ha cumplido.

La IA lo dice...

El delantero, según medios en Europa, estaría en la lista de salidas del Liverpool, aunque ninguna de las dos partes lo ha confirmado.

Darwin Núñez y Luis Díaz celebran el gol en el último minuto contra el Forest. Foto: EFE/EPA/TIM KEETON

“Luis Díaz está en camino de ser la salida más importante del Liverpool este verano, si pueden vincular a Mo Salah a un nuevo acuerdo. El resultado relacionado con Salah en particular influirá en el futuro del as colombiano Díaz, de 27 años”, dijo The Sun.



Con ese antecedente, pues se ha especulado mucho a qué equipo irá el guajiro, aunque no es nada oficial, como se ha venido hablando.

Luis Díaz. Foto: AFP

La inteligencia artificial se ha puesto a la tarea de ‘buscarle equipo’ a Díaz y el resultado advierte que no volvería a Inglaterra.



En primera instancia, y con la salida del francés Kylian Mbappé del PSG, Díaz podría llenar su cupo en el PSG, pero el club ha dicho que les interesa jugadores como Lautaro Martínez.

Luis Díaz, Mane Díaz y Klopp. Foto: EFE / X:

IA dijo que Italia podría ser otro destino del goleador y que equipos como el Inter de Milan tendría la oportunidad de contar con él.



Por último, se refirió a una opción en España y de frente citó al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.



