Arranca una nueva temporada para el futbolista colombiano Luis Díaz, que este domingo enfrenta con el Liverpool al Chelsea en el partidazo de la primera fecha de la Premier League (10:30 a. m. TV de ESPN).

Díaz inicia un torneo con grandes expectativas, pues la temporada anterior no fue la esperada y estuvo marcada por una lesión de rodilla que lo tuvo inactivo durante seis meses.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto: Tomadas de TV

Su retorno fue paulatino y no alcanzó su ritmo habitual. Además, el Liverpool no tuvo una buena campaña y terminó sin cupo para la Champions League y relegado a la Europa League.



Las sensaciones parecen buenas para Díaz, que en los partidos de pretemporada mostró gran despliegue, incluso con golazos que hacen recordar su mejor versión, como el que anotó de tacón el fin de semana anterior en el último partido de preparación contra el Darmstadt, que despertó grandes elogios de la prensa inglesa. También le hizo uno al Bayern Múnich en el amistoso anterior.



Díaz es prenda de garantía para el DT Jurgen Klopp, aunque en estos juegos previos no siempre fue inicialista. Pero su buen nivel mostrado da para pensar que esta temporada será de revancha, además con la expectativa de tener en frente la eliminatoria con Colombia, a menos de un mes.



El Arsenal venció este sábado en el Emirates Stadium por 2-1 al Nottingham Forest en su estreno en la Premier League, en la que los principales fichajes de los 'Gunners' fueron titulares, en una primera jornada en la que el Newcastle arrancó con un triunfo 5-1 sobre el Aston Villa.



En Londres, el inglés Eddie Nketiah (minuto 26) abrió el marcador tras una genial asistencia de ruleta del brasileño Gabriel Martinelli y minutos después Bukayo Saka (32) dobló la ventaja con un potente disparo desde la frontal, directo a la escuadra izquierda. El nigeriano Taiwo Awoniyi recortó distancias en la recta final (82) pero los tres puntos se quedaron en el norte de Londres.



DEPORTES

Más noticias de deportes