Luis Díaz sigue tratando de ponerse en forma para reaparecer con el Liverpool, una vez termine el Mundial de Qatar.

El delantero colombiano está cerca de volver a las canchas, luego de la lesión que lo ha mantenido al margen de prácticas y juegos de su equipo en los dos últimos meses.



Díaz, que se ha consagrado en el Liverpool como uno de sus pilares, adelantó su proceso de recuperación en Colombia por un período y quiere volver lo más rápido posible.

Buen tono

Mientras tanto, y a la par con los primeros entrenamientos, el guajiro le ha dedicado varias horas a la música, uno de sus pasatiempos favoritos.



Luis Díaz se dio por cantar música urbana y este video es un ejemplo de esta nueva faceta de su carrera.



El goleador apareció en un estudio de grabación cantando ese género musical que se impone por estos días.



“Vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate... quítate lo que te compré”, canta Díaz.



No se sabe qué alcance tendrá, pero lo cierto es que en las redes ya algunas personas han dejado su gusto por verlo en estas lides.

@LuisFDiaz19 🇨🇴 se lanza como cantante y no lo hace nada mal pic.twitter.com/ERiIAVXLDN — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) December 3, 2022

