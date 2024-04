Liverpool se complica la vida en Premier League: empate con el United con un Luis Díaz imparable

No era una fecha más en la Liga Premier, el Liverpool visitó Old Trafford para enfrentar a su máximo rival histórico, el Manchester United, un partido especial en el que estaba en juego el liderato del torneo tras la victoria de Arsenal contra Brighton.

El partido no fue nada cómodo para el equipo dirigido por Jürgen Klopp que empató 2-2 en el teatro de los sueños con los diablos rojos y le cedió la primera posición de la tabla de la liga al Arsenal.

Luis Díaz en Liverpool Foto:EFE Compartir

Golazo de Luis Díaz

Luis Díaz está viviendo un momento dulce en la Premier League y volvió a ser protagonista con un golazo de artillero puro. El colombiano puso su sello colombiano en el clásico de Inglaterra.

Luis Díaz y Klopp. Foto:AFP Compartir

Liverpool salió al terreno de juego con la idea clara, presionar y sofocar al Manchester United. Asfixiar a su rival hizo efecto en una defensa endeble y el colombiano aprovechó su oportunidad para abrir el marcador en el teatro de los sueños.

Sobre el minuto 23, Luis Díaz volvió a demostrar su olfato goleador y conectó un balón de tijera tras una peinada del uruguayo Darwin Núñez en un tiro de esquina, sin pensárselo dos veces, la mandó a guardar y abrió el marcador a favor de Liverpool que ganaba 1-0.

Lucho sigue destruyendo defensas en la Premier League y vuelve a silenciar algunas críticas en Inglaterra de algunas personas que decían que le hacía falta gol y definición. Es el octavo gol del colombiano esta temporada en la liga local, este año ya sumó cinco goles en el torneo local.

Grave error

Tras el gol de Lucho, el equipo red le pudo bajar el martillo al partido, pero desaprovechó las opciones de gol que tuvo, Mohamed Salah no estuvo fino en los metros finales, Darwin no lograba entrar en el circuito y Szoboszlai no calibró la puntería de cara al arco.

Manchester United estaba contra las cuerdas, el gol estaba al caer, pero el silbatazo del árbitro Anthony Taylor le dio un respiro al equipo dueño de casa, que vivía una pesadilla en el teatro de los sueños.

Jürgen Klopp Foto:EFE Compartir

La segunda mitad cambió de golpe y los diablos rojos lograron equilibrar la balanza. Un grave error Jarell Quansah fue clave para que Manchester United reviviera en el juego, el central erró el pase y le dejó el balón manso al portugués Bruno Fernandes, quien vio al arquero adelantado y con zapatazo clavó el 1-1 parcial.

El gol hizo efecto en Liverpool, que perdió el control del partido y el balón, las presiones altas ya no hacían efecto y la defensa tenía muchas dudas. Sobre el 67, el joven Kobbie Mainoo aprovechó la endeblez y puso a Manchester United a ganar 2-1 con un golazo de derecha.

La victoria y la punta de la Premier League se escapaba para el cuadro de Klopp, que se encontró con un penal a favor en la recta final del partido tras una falta de Aaron Wan-Bissaka en el área.

Mohamed Salah Foto:EFE Compartir

El egipcio Mohamed Salah se hizo cargo de la ejecución y venció a André Onana para poner el 2-2 final, que no le sirve al cuadro visitante que pierde la punta de la liga inglesa tras un atrapante empate.

Arsenal se consolida como el nuevo líder de la Premier League, los dirigidos por Mikel Arteta suman 71 puntos y una diferencia de gol de más 51. Liverpool es segundo con los mismos puntos, pero con diferencia de más 42, mientras que el Manchester City es tercero con 70 unidades.

La batalla está cazada entre los tres colosos de Inglaterra, un error los podría dejar fuera de la carrera por el título y últimos siete juegos de liga se van a jugar como una final en una Premier League que está al rojo vivo.

Estadísticas de Luis Díaz

Luis Díaz Foto:EL TIEMPO Compartir

